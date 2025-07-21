Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 10:13

Раскрыта самая востребованная у россиян валюта

«Русский Стандарт»: россияне обменивали доллары втрое чаще, чем евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее востребованной валютой в России в первом полугодии стал доллар США, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт». Операций с американской валютой было проведено в три раза больше, чем с евро.

Доллары в кассах банков продавали на 20% реже, чем покупали. Объем продаж наличных евро превысил покупки на 75%. В интернет-банках безналичные доллары продавали на 14% чаще, чем покупала, покупок евро оказалось на 37% больше, чем продаж. Средний чек обменной операции с долларами составил $493 (38,7 тысячи рублей), с евро – €439 (40,1 тысячи рублей).

Спрос на обмен зарубежной валюты в первом полугодии оставался стабильным на фоне укрепления рубля и роста цен на нефть. Колебаний в интересе к иностранной валюте мы не наблюдали. Однако предсказать поведение курса рубля во втором полугодии 2025 года сложно: многое будет зависеть от геополитики и бюджетной нагрузки, – сказал директор департамента операций на финрынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара в связи с неоднозначной геополитической ситуацией может опуститься до 50 рублей. Он отметил, что рубль укрепляется параллельно с ростом цен на нефть.

валюты
доллары
евро
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопленный в Подмосковье тоннель в метро попал на видео
В Москве приостановили движение на одной из линий метро
Башкирский город конкурирует с Москвой и Петербургом по зарплатам
Лисовец раскрыл, почему в моду вошел рыбакор-стиль
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дожди
В районе Сум заметили подготовленный инструкторами США украинский батальон
На Западе заговорили о тяжелом положении Зеленского
Раскрыты детали о водителе разбившегося в Якутии автобуса
Раскрыта самая востребованная у россиян валюта
Американцы усомнились в целесообразности программы в отношении нелегалов
Кузов вылетевшей под грузовой поезд фуры разорвало на части
Корейские огурцы с соевым соусом: пряная заготовка на зиму без стерилизации
Женщина избила медика скорой, приехавшего по вызову к ее ребенку
В Европе заподозрили, что Зеленский врет о потерях в ВСУ
Россиянин засунул смартфон не туда и задержал рейс на три часа
Al Jazeera сообщила о гибели десятков палестинцев в Газе
В правительстве призвали к более активному внедрению ИИ в отрасли экономики
Пушилин оценил важность взятия ВС России Белой Горы в ДНР
«Русская община» назвала незаконным решение о признании ее нежелательной
Появилось видео падения автобуса с вахтовиками в овраг в Якутии
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.