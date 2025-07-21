Раскрыта самая востребованная у россиян валюта

Наиболее востребованной валютой в России в первом полугодии стал доллар США, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт». Операций с американской валютой было проведено в три раза больше, чем с евро.

Доллары в кассах банков продавали на 20% реже, чем покупали. Объем продаж наличных евро превысил покупки на 75%. В интернет-банках безналичные доллары продавали на 14% чаще, чем покупала, покупок евро оказалось на 37% больше, чем продаж. Средний чек обменной операции с долларами составил $493 (38,7 тысячи рублей), с евро – €439 (40,1 тысячи рублей).

Спрос на обмен зарубежной валюты в первом полугодии оставался стабильным на фоне укрепления рубля и роста цен на нефть. Колебаний в интересе к иностранной валюте мы не наблюдали. Однако предсказать поведение курса рубля во втором полугодии 2025 года сложно: многое будет зависеть от геополитики и бюджетной нагрузки, – сказал директор департамента операций на финрынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара в связи с неоднозначной геополитической ситуацией может опуститься до 50 рублей. Он отметил, что рубль укрепляется параллельно с ростом цен на нефть.