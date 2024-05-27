Повышенный НДФЛ все-таки введут: у кого станет меньше зарплата

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Правительство России вернулись к идее отказа от плоской шкалы НДФЛ. Пару месяцев о ней ничего не было слышно, но на днях министр финансов Антон Силуанов сказал, что в России все же появится «разумная прогрессия». Что это значит, когда новая шкала может начать действовать, кого коснется и к чему приведет, рассказывает NEWS.ru.

Что такое прогрессивный налог

Прогрессивное налогообложение — система, при которой ставка налога увеличивается с ростом налогооблагаемой базы. В случае с налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) базой являются, например, выплаты по договорам ГПХ и премии, а также зарплата. Если, конечно, работник не переведен в режим самозанятости.

Прогрессивная шкала вводится с целью повышения налогообложения для людей с более высокой платежеспособностью и его понижения для тех граждан, кто мало зарабатывает.

Что сказал Путин о переходе на прогрессивные налоги в России

В конце февраля 2024 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что следует продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы».

Позже, 13 марта, Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости, что в России может появиться прогрессивная система налогообложения. Общество, по его словам, воспримет этот шаг абсолютно нормально.

Он подчеркнул, что планируется снизить налоговое бремя для многодетных семей. По словам Путина, даже те, кто в прошлом был ярым сторонником плоской шкалы налогообложения (когда все граждане платят НДФЛ 13%. — NEWS.ru), сейчас считают, что Россия созрела для избирательного налогообложения.

Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин

Что правительство готовит для изменения налогов

Также в марте российские и зарубежные СМИ со ссылкой на источники писали, что в кабмине хотят повысить налоги на личные доходы россиян и прибыль компаний. Чиновники обсуждают изъятие 15% НДФЛ с тех россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и 20% — с доходов от 5 млн рублей в год. Параллельно кабмин прорабатывает вопрос повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25%.

Один из анонимных собеседников Forbes тогда же сообщал, что в правительстве хотят поднять НДФЛ с 13% до 15% для людей с доходами от 1 млн рублей в год (от чуть более 83,3 тысячи рублей в месяц) и с 15% до 20% — для получающих от 5 млн рублей в год (от 417 тысяч рублей в месяц). В кабмине намерены взимать НДФЛ по повышенной ставке не со всех доходов, а только с суммы выше 1 млн или 5 млн рублей соответственно. В правительстве будут учитывать только регулярные поступления — зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и так далее, а не разовые доходы — например, от продажи имущества.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто сильнее всего ощутит рост налогов

По официальным данным, среднемесячная номинальная зарплата в России по итогам прошлого года выросла на 14,1% относительно 2022-го и составила 73,7 тысячи рублей. Как писал NEWS.ru, компании вкладывали большие средства в борьбу с инфляцией и повышали зарплаты, особенно в оборонном секторе. Но по факту средние зарплаты во многих регионах до сих пор не превышают 50–70 тысяч рублей. В 2024 году ресурсы государства и бизнеса на повышение зарплат истощаются, и часть экспертов допускают даже падение реальных доходов в стране.

При этом повышение НДФЛ коснется далеко не только работающих москвичей. Среди них 39% зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. В случае принятия реформы НДФЛ граждане будут платить с такой зарплаты уже не 13 тысяч рублей налога, а чуть больше. Если конкретнее, 10,8 тысячи с 83,3 тысячи рублей зарплаты (13% налога) и еще 2,5 тысячи рублей с оставшихся 16,7 тысячи рублей. Таким образом, человек с зарплатой ровно в 100 тысяч рублей каждый месяц будет платить на 300 рублей налога больше. В то же время для тех, кто зарабатывает еще больше, налог будет еще ощутимее.

По данным РИА Рейтинг, к примеру, в Чукотском автономном округе более 100 тысяч рублей зарабатывают 58,7% работающих, в Ямало-Ненецком автономном округе — 52,7%, в Магаданской области — 47,6%, в Ненецком автономном округе — 42,5%. Также от 20% до 35% работающих получают свыше 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, ХМАО, Сахалинской области, Якутии, Камчатском крае, Мурманской области и в Красноярском крае.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Что сказал о прогрессивном НДФЛ Силуанов

Как заявил 23 мая министр финансов Антон Силуанов, предстоящее изменение налогообложения доходов граждан будет предусматривать «разумную» прогрессию. Чтобы предложенные меры не шокировали общество, министр отметил, что прогрессивное налогообложение — не новация, так как в некоторых странах НДФЛ составляет от 25% до 55%.

Также министр сказал, что «подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться». Впрочем, как уже отметил NEWS.ru, мера затронет значительную часть населения отдельных регионов.

«При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года», — сообщил он.

Когда могут ввести повышенный НДФЛ

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сказал NEWS.ru, что, скорее всего, на принятие таких изменений в Налоговый кодекс уйдет около года. То есть повышение НДФЛ для физлиц могут запустить либо с 1 января 2025 года, либо уже весной 2025 года.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru также отмечает, что вопрос пополнения бюджета сейчас стоит довольно остро, поэтому новое законодательство могут принять оперативно. «Если на осенней сессии будут конкретные предложения, то мы можем ожидать возможных изменений в налоговой сфере уже в следующем году», — добавляет эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что случится после введения прогрессивного налога

Как соглашается с коллегой Лобода, это делается, прежде всего, чтобы повысить доходную часть бюджета. И благодаря этим мерам казна может получать дополнительно от 1 трлн рублей в год. «Это будет весьма значительной суммой. Такое повышение наверняка будет делаться с учетом всех рисков недополучить ожидаемые доходы. Но раз уж его введут, это будет означать, что государство не ожидает массового ухода доходов физлиц „в тень“», — сказал эксперт, допуская, впрочем, что часть работников переведут на менее затратную для компаний самозанятость.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с NEWS.ru тоже сомневается, что нововведение вызовет некий переход в серую сферу, так как большинство компаний как малого и среднего, так и крупного бизнеса уже полностью перешли на электронный документооборот и ради какой-то незначительной экономии не будут отказываться от возможности использовать новейшие технологии. И благодаря им же власти отлично отслеживают и контролируют доходы компаний и россиян.

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