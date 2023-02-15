Повлияет ли землетрясение на отдых в Турции: что происходит с ценами Участники рынка говорят о подорожании отдыха, несмотря на катастрофу

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Землетрясение в Турции при всех его разрушительных последствиях мало побеспокоило российских туристов. Те, кто находился 6 февраля на курортах, почувствовали только толчки, а те, кто еще планирует поехать, путевки не сдают. Казалось бы, цены на туры должны были упасть, однако, утверждают туроператоры, все ровно наоборот. Почему — расскажет NEWS.ru.

Где землетрясение, а где — курорты

Эпицентр землетрясения в Турции 6 февраля находился в районе Шехиткамиль, в городе Газиантеп. В первый же день сообщалось, что катаклизм разрушил более 2,8 тыс. зданий в разных регионах страны, а число погибших на данный момент превысило 35 тыс. человек.

Однако, к примеру, Аланья — один из наиболее популярных курортов Турции — расположена в 626 километрах от эпицентра, а Анталья в 823 км. Находившиеся на курортах россияне чувствовали толчки, но на этом дискомфорт закончился. Страшнее всего было в Мерсине (300 км от эпицентра), там качались люстры, стучали дверцы шкафов и осыпалась штукатурка, но и там местные жители и туристы о разрушениях не сообщали.

Реакция российских туристов

В Ассоциации туроператоров России и в Российском союзе туриндустрии не зафиксировали значимых цифр по аннуляции купленных на будущее туров. Не увидели представители турбизнеса и вала запросов на сокращение продолжительности туров у тех, кто находился в Турции во время катастрофы.

Фото: Максим Захарченко/NEWS.ru

От землетрясения туристическая инфраструктура не пострадала. Аннуляций туров и отмены бронирований на текущий момент не было: туристы понимают, что эпицентр землетрясения был слишком далеко, — объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он ожидает, что спрос на поездки в Турцию будет только расти. И если в 2019 году россияне совершили туда 6,9 млн поездок, в пандемийном 2020-м — около 2 млн, в 2021-м — 4,7 млн, а в 2022-м — 5,2 млн, то в этом году эксперт ожидает не менее 6 млн.

Дмитрий Горин также объясняет повышенный спрос тем, что если в прошлом году путевки в Турцию подорожали на 70%, то сейчас их цена вырастет только на 30%.

Цифру в 30% подтверждает и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она объясняет это тем, что сейчас в Турции усложняется экономическая обстановка. И правда — только в сентябре прошлого года годовая инфляция превысила 83%. При этом стоимость жилья и коммунальных услуг выросла на 84,7%, транспорта — на 117,7%, энергоносители подорожали на 133%, а продукты питания и безалкогольные напитки — на 93,1%. Даже удивительно, что цена на отдых поднимется лишь на треть.

Что делать, когда растут цены

Дмитрий Горин напоминает, что россияне покупают зарубежные путевки в рублях, но туроператоры формируют турпакеты в долларах и евро. И пока доллар и евро находятся в коридоре 75–80 руб., есть смысл зафиксировать курс и купить путевки заранее, говорит аналитик.

Кроме того, до 31 марта на путевки в Турцию действуют акции раннего бронирования. То есть скидки на 30–40%. И можно как зафиксировать валютный курс, оплатив путевку сейчас полностью, так и забронировать поездку путем частичной оплаты, а другую часть денег внести позже. Однако курсы рубля будут рассчитываться на момент платежей, — говорит Горин.

То, что с помощью акций раннего бронирования можно нивелировать подорожание турецких путевок в это году, подтверждает и Майя Ломидзе.

Фото: Максим Захарченко/NEWS.ru

На момент публикации оператор Coral Travel предлагает недельные путевки в Аланью и Анталью на человека по ценам от 36 тыс. до 111 тыс. руб. и скидки до 50% по акциям раннего бронирования. В Anex Tour путевки на 5–12 ночей стоят от 55 тыс. до 170 тыс. руб., но самые дорогие приходятся на Стамбул.

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