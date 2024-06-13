Новую систему расчета курсов доллара и евро запустили в России ЦБ с 13 июня вводит новый алгоритм расчета курсов доллара и евро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Банк России объявил о внедрении новой системы расчета курсов доллара и евро. Алгоритм начинает действовать уже с 13 июня, решение связано с последними санкциями со стороны США.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день, — сказано в сообщении.

Представители регулятора уточнили, что резервный метод расчета предусмотрен указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года. Формула показывала незначительные отклонения на уровне 0,01% для доллара и 0,03% для евро, а значит, метод является репрезентативным, заявили в ЦБ.

Министерство финансов США ранее ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение специальной военной операции. Под ограничения подпала и Московская Биржа. При этом экономист Михаил Беляев отметил, что такие меры не повлияют на обычных граждан. По его мнению, беспокоиться следует только предпринимателям.