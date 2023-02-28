Названы самые высокооплачиваемые вакансии на Северном полюсе Сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемы вакансии на Севере в День Арктики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прием у врача стоматолога

Сервис по поиску работы SuperJob собрал самые высокооплачиваемые вакансии на Севере ко Дню Арктики. Соответствующим списком он поделился с NEWS.ru. Также на площадке был проведен опрос, по результатам которого стало известно: почти половине граждан РФ было бы интересно отправиться на ледоколе на Северный полюс.

Начальник автоколонны за 45-дневную вахту в Красноярском крае может получить 350 тыс. руб. А стоматологу — хирургу-имплантологу в Мурманской области предлагают до 350 тыс. руб. в месяц за работу на постоянной основе. Также до 250 тыс. руб. будет получать главный инженер по строительству в ЯНАО. Зарплату в 230–250 тыс. руб. за месячную вахту обещают и водителю грузовиков в Коми. В Якутии машинисту асфальтоукладчика предлагают 210 тыс. руб. за месячную вахту. Стоматологу-ортопеду в ЯНАО предлагают от 200 тыс. руб. в месяц, — сказано в исследовании.

Также, по результатам опроса SuperJob, почти каждому второму россиянину интересны экспедиции и круизы на Северный полюс (49%). В то же время 42% не хотели бы оказаться за Северным полярным кругом.

Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола. Распространенные ответы: «Ледокол — это круто! Плавал на Севморпути»). Среди женщин в Арктику хочет поехать только каждая третья («Мне и здесь холодно»), — отмечают исследователи.

Больше всего желающих побывать в арктических льдах — среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (63%).

Ранее сообщалось, что в течение следующих десяти лет Арктика может окончательно лишиться морского льда в летние периоды. Соответствующий отчет опубликовало британское издание The Guardian. Исследование провела группа специалистов в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР27). В своем труде ученые отмечают, что изменить ситуацию уже невозможно.