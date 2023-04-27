Названы лучшие способы вложить деньги в 2023 году Эксперт по личной эффективности Цвик посоветовал вкладывать деньги в недвижимость

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В 2023 году инвесторам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, так как это является надежным способом получать пассивный доход, заявил эксперт по личной эффективности Станислав Цвик. Он рассказал «Вестям Подмосковья», что при этом важно учитывать крупные первоначальные вложения, расходы на налоги, коммунальные платежи и ремонт.

Инвестирование в недвижимость — надежный способ получения пассивного дохода в долгосрочной перспективе, но требует учета важных аспектов. Это долгосрочность вложений, крупные первоначальные вложения или ипотечное финансирование, локация и сегмент недвижимости, налоги и коммунальные платежи, а также расходы на обустройство и ремонт, услуги риелторов и управляющих, — пояснил эксперт.

По его словам, инвестировать в акции сейчас нужно с осторожностью в связи с неблагоприятными для этого условиями. Он посоветовал присмотреться к отечественным ценным бумагам. Цвик отметил, что цена на акции значительно упала, но при определенных условиях может принести прибыль. По мнению эксперта, в России преобладают две стратегии: приобретать акции, которые приносят высокие дивиденды, или вкладывать в бумаги крупных компаний, так как они обеспечат стабильный доход.

При приобретении облигаций следует продумывать стратегию вперед. Цвик рекомендует присмотреться к методу «лестница облигаций». При ней нужно владеть короткими облигациями, которые потом можно вложить в длинные, обеспечив себе доход даже при снижении процентных ставок.

Чтобы создать долгосрочный облигационный портфель стоит выбирать ликвидные бумаги с высокой кредитоспособностью и учитывать устойчивость эмитентов к санкциям, разрывам логистических цепочек и доступность ликвидности. Не лишним будет добавить в портфель государственные долговые бумаги, — заключил эксперт.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее заявила, что из-за ослабления рубля в 2023 году россияне начали вкладывать средства в недвижимость. Она стала для людей объектом инвестиций в надежде сохранить деньги.