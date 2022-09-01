МосБиржа возвращает утренние и вечерние торги: что изменится Возможностей и рисков для игроков станет больше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа поэтапно возвращает стандартный график работы. С 12 сентября утренние валютные торги будут начинаться в 6:50, а вечерняя сессия на рынке акций — заканчиваться в 23:50. Правда, в последней будут доступны не все ценные бумаги. В какие часы будут идти торги и как вырастут выгоды и риски инвесторов — читайте далее.

Как поменяется расписание торгов

Московская биржа возобновит с 12 сентября вечерние торги на фондовом рынке и утренние торги на валютном и срочном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут идти 12 часов, на рынках акций и облигаций — 14 часов, на срочном рынке — 15 часов, говорится в официальном сообщении МосБиржи.

Так, на фондовом рынке основная сессия будет идти с 9:50 до 18:50 мск, а возвращенная вечерняя — с 19:00 до 23:50 мск. Правда, на вечерней сессии будут доступны только 46 акций. Также возобновится режим переговорных сделок (РПС), в том числе с Центральным контрагентом (ЦК). В дальнейшем планируется возобновление торгов паями биржевых фондов.

На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации России, а также сделки РПС и сбор заявок на размещение облигаций.

На срочном рынке (где заключаются контракты с определенным сроком — фьючерсы и опционы) торги будут начинаться с 9:00 до 23:50 мск.

На валютном рынке торги будут проводиться 6:50 до 19:00 мск.

Напомним, в конце февраля на фоне начала военной спецоперации на Украине Центробанк полностью отменил торги на фондовом и срочном рынках. Затем биржа поэтапно возобновляла свою работу.

Чем можно будет торговать

В августе директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин заявил о планах возобновить вечерние торги на рынке акций. Он отметил, что торговаться будут наиболее ликвидные финансовые инструменты и в первую очередь акции из индекса МосБиржи. Полный список есть тут, это в том числе бумаги «Аэрофлот», «Северстали», «Газпрома», «Норникеля», «РусГидро», «Магнита», OZON, Сбербанка, ВТБ, «Яндекса».

А на утренних торгах валютного и срочного рынка будут доступны те же самые инструменты, что и днем. На валютном рынке это, например, доллар США, фунт стерлингов, евро, китайский юань и гонконгский доллар против рубля и ряд других валютных пар.

На срочном рынке — фьючерсы на золото, серебро, нефть, природный газ, алюминий, палладий, сахар, пшеницу, а также фьючерсы на валюты и акции из состава индекса МосБиржи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как это повлияет на рынок акций

Мнения экспертов разделились. Одни не ждут существенных изменений, другие предупреждают о возможных рисках для инвесторов.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков:

В текущей ситуации выгоды для биржи от расширения времени торгов очевидны (она получает комиссии от сделок. — NEWS.ru), а для инвесторов — нет. Торговля в дополнительное время расширяет риски волатильности. При этом физическим лицам [из-за увеличения времени торгов] будет сложнее контролировать риски по своим позициям.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:

Ситуация на финансовых рынках относительно весны стабилизировалась. Риски чрезмерной волатильности сократились, так что нормализация работы выглядит логичным решением. Обороты торгов по акциям могут лишь незначительно увеличиться из-за добавления вечерней сессии. Это будет чуть меньше 7-8%, исходя из статистики до приостановки. На общей динамике цен акций этот момент никак не должен сказаться.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский:

Возвращение вечерних торгов — это часть стратегии по восстановлению доверия инвесторов-физлиц. Ведь именно они до февраля являлись ключевыми игроками на вечерней сессии, в то время как институциональные инвесторы (организации. — NEWS.ru) предпочитали основную сессию. Резкое снижение котировок, отказ многих компаний от выплаты дивидендов и их неготовность публиковать финансовую отчетность по международным стандартам — все это подорвало готовность инвесторов-физиков приобретать российские ценные бумаги. Поэтому появление вечерних торгов можно рассматривать как стремление повысить объемы сделок. И это также может предотвратить резкие взлеты и падения акций, которые возможны при низкой торговой активности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффект на срочном и валютном рынках

Василий Карпунин:

На срочном рынке обороты могут вырасти совсем незначительно, не более чем на 10%. На валютном рынке — то же самое. Просто инвесторам это будет удобнее: они смогут начинать торговать раньше.

Ярослав Кабаков:

Расширение времени торгов валютой — позитивный шаг: участники смогут совершать сделки с учетом времени торгов на других глобальных площадках. Торговля фьючерсами в дополнительное время — наиболее ценная функция для инвестора, который через торговлю деривативами может хеджировать риски (когда путем покупки одного актива инвестор старается компенсировать риски изменения цены другого —NEWS.ru) и использовать данные инструменты в спекулятивных целях.

Николай Переславский: