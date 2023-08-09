Курс доллара на Мосбирже поднялся до 98 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже достиг отметки в 98 рублей, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. Такая стоимость валюты США отмечается на торгах впервые с 25 марта 2022 года.

Доллар достиг отметки в 98,03 рубля к 16:31 по московскому времени, однако уже к 16:35 стоимость валюты снизилась до 97,97 рубля. Курс евро также вырос, сейчас валюта продается за 107,7 рубля, стоимость юаня составила 13,553 рубля. Отмечается, что евро также достиг нового максимума с весны 2022 года.

Несмотря на рост курсов иностранной валюты, эксперты полагают, что рубль может со временем укрепиться. Это зависит от повышения ключевой ставки Центробанком, увеличения стоимости нефти, а также от роста цен на газ на фоне подготовки стран к зимнему отопительному сезону. Кроме того, на стоимость отечественной валюты может повлиять продажа вырученных долларов и евро на финансовом рынке.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил, что негативным фактором для рубля является объявленная Министерством финансов РФ покупка иностранной валюты. По его словам, на текущее положение дел на валютном рынке также влияет общий дефицит валют. Ослабление рубля также может являться следствием дисбаланса спроса и предложения.