Курс биткоина может упасть до $12 тыс. на фоне плохих новостей о бирже FXT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина может опуститься до $12 тыс., если в ближайшее время продолжат появляться негативные новости о ситуации на криптобирже FXT. Такие расчеты привел NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Ранее западные СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США несколько месяцев вела расследование в отношении биржи. Орган пытался выяснить, как FXT управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности. В то же время после корпоративной проверки от покупки FXT отказалась популярная криптобиржа Binance.

Сейчас ситуация на рынке во многом будет зависеть от риторики регулирующих органов и глав криптобирж. Если появятся позитивные новости о бирже FXT, то пара быстро вернется к $18,5 тыс. При худшем развитии событий стоит ожидать снижения курса до $12 тыс. Сценарий реалистичен при сохранении на рынке низкой ликвидности (возможности быстро продать активы по цене, близкой к рыночной. — NEWS.ru), — рассчитал Антонов.

Коридор в $15–17 тыс. является промежуточным, и от него цена сейчас может «отскочить» и вверх, и вниз, пояснил эксперт. На момент публикации курс биткоина равен $16,3 тыс.

Антонов добавляет: после того как глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что планирует продать принадлежащие ему токены биржи — FTT — на сумму более $500 млн, с биржи FXT начался вывод средств клиентов. То есть они начали продавать токены вслед за Чжао.

Остановить лавину не удалось. В итоге Чжао вынужден был отказаться от покупки FXT, и курс биткоина тут же рухнул до $15 588. Биржа FXT ищет пути решения своих проблем или, возможно, готовится к банкротству, — заключил Антонов.

Напомним, Binance объявила о планах купить FTX 8 ноября. Чжао утверждал: FTX обратилась к его компании за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности. Binance надеялась, что в результате покупки сможет покрыть его. Если бы это произошло, по разным оценкам, Binance начала бы управлять более чем 80% мирового крипторынка. Но сделка не состоялась, и токен биржи FTX (FTT) упал более чем на 75% во вторник и еще на 63% в среду. Из-за опасений кризиса на крипторынке пользователи начали активно продавать не только FTT, но и биткоины, обрушив и их курс тоже.