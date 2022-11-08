Как реагировать на рост биткоина: покупать или ждать Эксперты рассказали, увидим ли мы взлет котировок криптовалют

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Курс биткоина пытается закрепиться выше $20 тыс. На шестое в 2022 году повышение базовой ставки ФРС США криптовалюта отреагировала спокойно, а потом даже начала расти. Кажется, что «криптозима» совсем скоро завершится. Однако, считают эксперты, все еще сохраняются риски падения биткоина вдвое от текущих уровней. При этом они советуют покупать «крипту», но без фанатизма. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Ставка не сыграла

На прошлой неделе ФРС (Федеральная резервная система — Центробанк США), повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Но вместо классического после таких решений падения криптовалюты отреагировали относительно спокойно.

Биткоин снизился совсем чуть-чуть, уже на следующий день котировки стали расти, а в пятницу, 4 ноября, криптовалюта пробила уровень в $21 тыс. На момент сдачи материала биткоин торговался на уровне $19,7 тыс.

Некоторые аналитики считают, что «криптозима» (сохранение низких котировок биткоина), которая длится уже полгода, вот-вот завершится. Другие выражают скептицизм по поводу попыток криптовалюты сменить «медвежий тренд» (снижение цены) на бычий (повышение).

Вот что думают по этому поводу опрошенные NEWS.ru эксперты.

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Дно еще не пройдено

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Говорить о полноценном развороте в криптовалютах достаточно рано. Сейчас основным поводырем криптовалют является ставка ФРС. Из-за этого на рынках создается дисбаланс спроса и предложения, и мы видим как [при повышении ставки ФРС и удорожании доллара] инвесторы выходят из рисковых активов, в том числе криптовалюты, и переходят в малорисковые — доллары и облигации. По этой причине, очевидно, мы продолжим наблюдать либо снижение стоимости биткоина, либо отсутствие существенного изменения его цены.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков:

Причин для устойчивого роста рисковых активов, таких как акции или криптовалюта, нет. Сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию, вкладываясь в наиболее надежные инструменты вроде доллара или американских облигаций. Проблема в политике крупных центробанков — ФРС и ЕЦБ. Без дешевых кредитов активные покупки попросту невозможны (при росте ключевых ставок кредиты для компаний дорожают, им становится сложнее развиваться, их акции падают в цене и становятся менее интересны инвесторам. — NEWS.ru). Пересмотреть свою текущую политику регуляторы могут лишь в случае замедления темпов инфляции. Но для окончательной победы над высокими ценами вполне может потребоваться еще год или даже больше. Кратковременные всплески энтузиазма на рынке оказываются непродолжительными и довольно быстро разбиваются о суровую реальность — заявления центробанков о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Именно поэтому в долгосрочный рост биткоина и других криптовалют совершенно не верится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Дно еще не пройдено. Чтобы рассматривать разворот рынка и полноценный отскок по биткоину в сторону повышения, по техническому анализу, его цена должна закрепиться выше $25,3 тыс. В этом случае на недельном периоде сформируется разворотная модель. Рисковые активы пережили заседание ФРС США и отчет по рынку труда в США за октябрь. Теперь у покупателей есть время до 14 декабря (дата очередного заседания ФРС. — NEWS.ru) обновить новые месячные максимумы. Сильное влияние на крипторынок окажет инфляционный отчет в США за октябрь, который выйдет 10 ноября. К этому времени покупателям обязательно нужно поднять цену выше $22,5 тыс. (купив больше «крипты». — NEWS.ru). Чем быстрее они это сделают, тем больше вероятность ралли до $25 тыс. Успех покупателей будет зависеть от динамики доллара и фондовых индексов США. А пока биткоин торгуется ниже $25 тыс., возможно падение до $15–17 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупать, но осторожно

Артем Звездин:

Для тех, кто хочет покупать криптовалюту с расчетом на будущее, сейчас лучшее время, в первую очередь для россиян. Инвестирование в зарубежные рынки существенно урезано, а инвестирование в российский рынок до завершения специальной военной операции достаточно рискованно. Общая рекомендация — использовать криптовалютные биржи, у которых нет лицензии США и ЕС, а также не инвестировать в «крипту» весь капитал. Цена криптовалюты на рынке сейчас приемлема для долгосрочных покупок с горизонтом планирования от двух лет и более. Крупнейшие аналитические агентства ожидают, что ФРС США начнет снижать ставку весной 2023 года. В этот период, очевидно, мы и увидим разворот в криптовалютах и их последующий рост. До этого возможны просадки криптовалюты ниже существующего дна. Но эти движения могут носить краткосрочный, спекулятивный характер.

Антон Быков:

В предыдущий раз ФРС ужесточала монетарную политику в 2018 году (серийно повышала ключевую ставку. — NEWS.ru). Стоимость биткоина тогда сначала снизилась на 70% от пиковых значений, потом длительное время топталась на уровне $6,5 тыс., а затем рухнула еще на 50%, до $3 тыс. Нечто похожее мы наблюдаем и сейчас: снижении котировок с $70 тыс. до $20 тыс. и высокие шансы на падение до $10 тыс. уже в ближайшие месяцы. Текущие уровни подходят для долгосрочных покупок куда лучше, чем максимальные цены конца 2021 года, однако всегда стоит держать в голове вариант дальнейшего обвала и не направлять на покупку весь выделенный под инвестиции в криптовалюту капитал прямо сейчас.

Фото: Shutterstock

Владислав Антонов: