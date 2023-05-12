Исследование: россияне перестают любить маркетплейсы Опрос: 70% россиян недовольны работой маркетплейсов

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Две трети россиян не удовлетворены работой маркетплейсов. Об этом говорят данные опроса, проведенного маркетинговой платформой Calltouch. Результаты исследования были предоставлены NEWS.ru. Претензии россиян касаются высоких цен, некачественной продукции и плохой корпоративной культуры компаний.

Выяснилось, что 70% респондентов считают работу отечественных маркетплейсов неудовлетворительной. Чаще всего россияне жалуются на повышение цен (25,7%), продажу подделок (21,6%) и некачественных товаров (17,6%), плохое отношение к сотрудникам (14,6%), — сказано в исследовании.

В то же время за последний год рост покупок на маркетплейсах составил 26,4%. Но опрошенные связывают это с уходом из России зарубежных брендов.

При этом респонденты стали чуть реже пользоваться двумя основными отечественными площадками, а каждый десятый россиянин сейчас проявляет интерес к нишевым маркетплейсам (ВсеИнструменты.ру, Oozor и другим). Около 11% опрошенных за последний год начали внимательнее относиться к продавцам и предпочитают покупать только у «официалов», 8% увеличили число заказов из-за рубежа.

«Онлайн-шопинг не замкнется только на универсальных маркетплейсах: мы видим, что 90% покупателей изучают все доступные площадки перед покупкой товара и сравнивают цены и другие условия, и только 10% сразу идут на маркетплейсы. Отдельные категории товаров (например, технику) продолжают покупать преимущественно в специализированных магазинах, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому вектор развития ретейла в 2023 году будет ориентирован на нишевание, а вес локальных игроков будет только расти», — объясняет Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике Calltouch.

Мнения россиян о готовности тратить на маркетплейсах значительные суммы разделились. Каждый четвертый опрошенный готов покупать там только недорогие товары стоимостью до двух тысяч рублей. При этом почти столько же (23,8% опрошенных) совершают на площадках и существенные траты — свыше 20 тысяч рублей. Около 22% россиян в целом не ограничивают себя в стоимости покупок, по 7–9% голосов набрали варианты в диапазоне 5–15 тысяч рублей и 4,2% — от 15 до 20 тысяч рублей.

В ходе опроса также выяснилось, какие товары россияне боятся покупать на маркетплейсах. Каждый четвертый покупатель открыт к приобретению любых вещей здесь, если они ему необходимы. Остальные три четверти более избирательны и осторожны: 27% россиян не готовы покупать на маркетплейсах подарки, в которых важна упаковка, 23% — дорогостоящие вещи, по 17% — нижнее белье, брендовые товары, хрупкие вещи и посуду и 13% — любую электронику.

Ранее сообщалось, что несколько десятков продавцов пришли в офис Wildberries в Москве из-за списания с них 600 миллионов рублей за рекламу. Разгневанные граждане пришли в бизнес-центр «Демидов».