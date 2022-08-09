Инвестстратег рассказал о заморозке рубля и условиях его разморозки Инвестстратег Веревкин: при высоких ценах на энергоносители рубль останется крепким

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что российский рубль будет оставаться крепким при трех условиях. Должны быть высокими цены на энергоносители, объёмы их экспорта сопоставимыми с текущими, а платёжный баланс оставаться профицитным, отметил он беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт добавил, что в пользу рубля играет и то, что активы нерезидентов, прежде скупавших доллары первыми, остаются замороженными. Против крепкой нацвалюты будет играть удешевление сырья, если начнется мировая рецессия, а также новая версия бюджетного правила — власти намереваются запустить её с целью девальвации, чтобы поддержать экспортёров и наполнить бюджет.

Импорт вряд ли восстановится до уровней 2021 года, так как в его структуре промышленное оборудование и автомобили занимали существенную долю, а сейчас эти поставки не производятся, — пояснил Веревкин.

Он считает, что усилия властей способны ослабить нацвалюту в среднесрочной перспективе до диапазона 60–64,5 рубля за $1.

Ранее стало известно, что укрепление рубля к евро стало настоящей «головной болью» для банков Запада. Об этом стало известно агентству Bloomberg. По его данным, покинувшие Россию иностранные компании терпят колоссальные убытки. Так, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери составили €3,3 млрд.