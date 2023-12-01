HR-эксперт назвала сферы с наиболее высокими зарплатами HR-специалист Лоикова: высокие зарплаты сохраняются в логистике и IT-сфере

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Несмотря на общее замедление темпов роста зарплат в России, в ряде отраслей соискателям по-прежнему предлагают высокие оклады, рассказала в беседе с «360» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, особенно работодатели ценят труд специалистов в сферах логистики и технических производств, а также в IT-секторе.

Рост зарплат наблюдается у инженерного персонала, и на следующий год он будет просто на пике, потому что инженеров у нас не хватает. Компании готовы покупать хороших технарей, — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что рынок труда, особенно в производственных отраслях, выполняющих госзаказ, продолжает испытывать дефицит квалифицированных кадров и для их привлечения компании используют высокие зарплаты и социальные пакеты. При этом, как отметила эксперт, особенно требуются стрессоустойчивые люди, способные быстро переучиваться, адаптироваться в условиях меняющейся ситуации.

Также Лоикова обратила внимание, что в последнее время многие работодатели предпочитают вкладывать средства в том числе в работу психологов для сохранения морального духа коллектива, когда значимым становится ментальное здоровье человека, которое напрямую влияет на работоспособность.

Адекватных сотрудников привлекают не только заработной платой, <...> но они еще хотят купить ментальное здоровье этого сотрудника, быструю гибкость, вменяемость, умение выстраивать новую стратегию в условиях стресса, — рассказала специалист.

Ранее финансовый эксперт Данила Ладнюк посоветовал россиянам избавиться от необходимости жить «от зарплаты до зарплаты» путем ежемесячного откладывания по 10–15% от дохода. Также, по его словам, от финансовой незащищенности поможет учет доходов и расходов.