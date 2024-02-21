Финомбудсмен озвучил минусы закона о самозапрете на кредиты Финомбудсмен Медведев: банки часто выдают кредиты без проверки данных клиента

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Принятый Госдумой закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов, продуман не до конца, заявил в беседе с «Радио 1» финансовый омбудсмен Павел Медведев. По его словам, банки зачастую выдают кредиты, не проверяя данные заемщика, что делает нововведение бесполезным.

Как пояснил омбудсмен, информацией о самозапрете клиента должны обладать все банки и микрофинансовые организации через бюро кредитных историй и Центробанк. Только после этого сотрудник банка может продолжить разговор с клиентом. На практике микрофинансовые организации и некоторые банки выдают займы практически моментально, без проверки информации о клиенте.

Еще одной неучтенной проблемой специалист назвал невозможность отменить выдачу нотариальной доверенности.

Если клиент даже и запретит себе выдавать кредиты и если даже закроем глаза на то, что это действие абсолютно бесполезно согласно предыдущей озвученной проблеме, то с подделкой доверенности можно явиться и отменить этот запрет, — заявил Медведев.

Таким образом, по его словам, реализация закона затруднительна с технической точки зрения, гражданам он не даст ничего хорошего.

Ранее судебный юрист Владимир Комсолев рассказал, что введение законодательных ограничений для того, чтобы человек не взял кредит, поможет защитить россиян от действий мошенников. Также, по словам эксперта, принятый Госдумой закон о самозапрете на выдачу кредитов направлен на помощь перекредитованным гражданам.