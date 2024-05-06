Финэксперт перечислил популярные ошибки россиян в обращении с деньгами Финэксперт Конев: нельзя обращаться к гадалкам за денежными советами

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Обращение к гадалкам за денежными советами, жизнь не по средствам и финансовые стереотипы являются главными ошибками россиян в обращении с деньгами, предупредил финансовый эксперт Никита Конев. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что также не стоит верить, что деньги придут, если их больше тратить.

Вредных финансовых стереотипов у россиян пока много: «Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина — их тратить», «Веди себя, как богатый человек, и деньги сами к тебе придут». <...> В сложные времена, когда человек думает, что от него мало что зависит, многие ищут надежду. В 2023 году произошел бум спроса на услуги тарологов, прорицателей, астрологов, — пояснил эксперт.

Кроме того, часто люди, увлекающиеся эзотерическими практиками, строят весь свой быт вокруг так называемого финансового фэншуя. По словам Конева, следование приметам может дать положительный настрой, но реального эффекта не принесет. Стоит отказаться и от проектов, которые предлагают быструю и высокую доходность. Зачастую за ними скрываются сомнительные стартапы и финансовые пирамиды. Также важно не хранить деньги дома. При этом, начиная инвестировать, не стоит доверять мнению родственников, знакомых и коучей.

Часто проблемы с деньгами возникают и при использовании кредиток. Многие россияне совершают с них большие покупки, рассчитывая погасить все до окончания льготного периода, но вместо этого попадают в долговую яму. Финансовый эксперт добавил, что, оказавшись в такой ситуации, не следует открывать новую кредитку, чтобы погасить долги по первой.

Чтобы стать финансово успешным, важно обходить стороной горе-советчиков, которых очень много не только в Сети, но и за ее пределами. Вместо этого стоит прислушиваться к экспертам рынка, опытным аналитикам, а еще лучше — получить дополнительное образование, — заключил финэксперт.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов ранее направил в правительство законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда повышается с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. В документе говорится, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения.