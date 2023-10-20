Финансовый эксперт назвал способ вернуть советские вклады Финансовый эксперт Голубовский: вернуть часть вкладов СССР можно в виде пенсий

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

Вопрос о возвращении россиянам советских вкладов можно было бы решить с помощью Пенсионного фонда, заявил в беседе с «360» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. По его словам, для этого можно было бы поднять пенсии россиянам, которые имели вклады во времена СССР.

Например, можно поднять пенсии тем россиянам, кто имел вклады в СССР и до сих пор жив. Можно создать некий технический государственный долг, но эмиссию провести непублично и зачислить ее в государственный Пенсионный фонд. Передать туда эти ценные бумаги и за счет процентов с них финансировать выплату пенсий, - предложил эксперт.

Он напомнил, что закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» обещал вернуть россиянам вклады с учетом покупательной способности рубля. Эта мера была бы справедливой по отношению к людям, а также избавила бы экономику от инфляционной нагрузки, так как россиян, кому положены такие выплаты, осталось «не слишком много».

Ранее рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по вопросу компенсации дореформенных вкладов россиян. Парламентарии рассматривают вариант, при котором такие вклады станут долговыми обязательствами нынешнего Сбербанка.