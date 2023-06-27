Финансовый аналитик оценил влияние «шума в России» на курс рубля Эксперт по финансам Голубовский не увидел связи между «шумом в России» и курсом рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заметное ослабление курса рубля к доллару, евро и юаню, произошедшее в конце прошлой недели, не является следствием «шума», произошедшего в стране 24 июня, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. В беседе с «360» он подчеркнул, что в России не произошло изменений в политической обстановке, способных существенно повлиять на биржевые показатели.

Почему шум, который был на выходных, принимают за изменения? По факту ничего не изменилось. Был некий шум, и он очень быстро прошел. <...> Есть некий всплеск волатильности, но он сейчас успокоится и придет в себя, — заявил эксперт.

Ночью 24 июня ряд российских банков резко изменили курсы основных иностранных валют, превышение биржевых показателей по доллару и евро достигало 10-13 и 12-14 рублей соответственно. При открытии торгов на МосБирже 26 июня курс доллара превысил 87 рублей, а евро — 95. Голубовский, однако, заявил, что курс доллара в 80-90 рублей является нормальным показателем, будучи комфортным как для экспортеров, так и для импортеров.

Предел ослабления рубля — 90 рублей. Потом он будет стабилизироваться в этом диапазоне, — считает аналитик.

По его словам, основным фактором для изменений курса рубля продолжают оставаться показатели сырьевого рынка.

Ранее эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер предположил, что падение рубля на открытии утренних валютных торгов в понедельник носило, скорее, остаточный принцип. По его мнению, могли сработать отложенные автоматические заявки участников торгов на покупку доллара по высокой цене с учетом сложившейся в России ситуации.