Европейские банки в РФ заплатили в 2023 году свыше €800 млн налогов FT: оставшиеся в РФ западные банки уплатили в 2023 году вчетверо больше налогов

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Крупнейшие европейские банки, продолжившие работу в России, в 2023 году выплатили стране свыше €800 млн в виде налогов, пишет газета Financial Times. Это в четыре раза больше (€200 млн), чем до начала спецоперации на Украине.

Речь идет о банках Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Их совокупная прибыль превысила €3 млрд, что втрое больше показателя 2021 года. По данным издания, более половины налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International. По мнению аналитиков, у этой кредитной организации есть «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы».

Авторы статьи Financial Times посетовали, что налоговая политика европейских банков показывает, как оставшиеся в России иностранные компании помогают ей поддерживать финансовую стабильность на фоне многочисленных санкций. Причем запретительные меры лишили их конкурентов доступа в страну, повысив привлекательность тех банков, что остались.

Рост валового внутреннего продукта России может составить более 3% по итогам 2024 года, заявил ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. По его словам, за первые два месяца ВВП увеличился на 6% в годовом выражении. Глава государства подчеркнул, что реальное состояние российской экономики позволяет улучшать прогнозы развития.