Эксперт: Россия потеряет около $120 млрд из-за нефтяных санкций в 2023-м

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия рискует потерять около $120 млрд из-за нефтяных санкций в 2023 году. Об этом NEWS.ru заявил аналитик инвестиционной компании «Финам» Александр Потавин.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сейчас составляют около $20 млрд в месяц (или $240 млрд в год; в прошлом году эта цифра составила $180 млрд, но сейчас цены выросли. — NEWS.ru). Значит, в будущем году после введения всех санкций мы можем недосчитаться около $120 млрд, — сказал он.

Потавин также отметил, что страны «Большой восьмерки» хотят ввести потолок цен для продажи нефти во всем мире. Он обсуждается в границах $40–60 за баррель.

Если Россия будет продавать нефть по цене потолка от G7 $40 за баррель, сжатие сырьевого сектора повлечет за собой сокращение и несырьевых секторов, и доходы бюджета могут сократиться более чем вдвое. А значит, при расходах в 26 трлн рублей доходы будут находиться в районе 14 трлн рублей, — просчитал эксперт.

При резком падении экспорта российским властям, возможно, придется снизить курс рубля, считает Потавин. Ведь только продавая небольшие объемы нефти за дорогие доллары, власти смогут компенсировать выпадающие доходы.

Подробнее о потерях России от санкций недружественных стран и скидок на нефть для дружественных — в эксклюзиве NEWS.ru.