Эксперт по финансам перечислил подводные камни микрозаймов Финансовый эксперт Щербаченко: микрозаймы опасны из-за высокой процентной ставки

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Люди, берущие деньги в долг у микрофинансовых организаций (МФО), зачастую сталкиваются с очень высокими процентными ставками, а также с внушительными штрафами за несвоевременное погашение задолженности, рассказал в интервью «МК в Питере» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в результате сумма, которую приходится вернуть, оказывается значительно больше самого займа.

МФО часто устанавливают очень высокие процентные ставки. До 1 июля 2023 года максимально высокая ставка могла достигать 365% годовых — сейчас 292% годовых, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае просрочки платежей кредиторы начинают начислять штрафы и пени, которые увеличивает общую сумму долга. При этом по закону общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать сумму самого кредита более чем в 1,3 раза.

Еще одну серьезную опасность представляют теневые МФО, когда нелегальные кредиторы, работающие вне закона, начисляют астрономические проценты и применяют запрещенные методы взыскания долгов. В связи с этим необходимо обращаться только в проверенные и законные МФО, а перед обращением — трезво оценить свои финансовые возможности, убедившись в наличии стабильного дохода, который позволит вернуть заем в срок.

При подписании с МФО договора о займе нужно внимательно изучить все пункты, в том числе сноски, посоветовал специалист. Документ должен содержать информацию о сумме договора, которую клиент получит на руки, и о процентной ставке. Так, проценты за пользование микрозаймом начисляются посуточно с максимально допустимой ежедневной ставкой в 0,8%. Кроме того, важно обратить внимание на стоимость займа — итоговую сумму, которую нужно будет вернуть.

Ранее эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота назвал высокую процентную ставку главным коварством микрозаймов. По словам специалиста, в перспективе это создает для должников сложности по погашению такого кредита.