Финэксперт назвал главное коварство микрозаймов Финэксперт Бархота: коварство микрозаймов состоит в высокой процентной ставке

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Главным коварством микрозаймов является то, что выдаются они под весьма высокую процентную ставку, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота. По его словам, в перспективе это создает для должников сложности по погашению такого кредита.

Коварство микрозаймов состоит в процентной ставке, у них она очень высокая. За каждый день начисляются проценты. И сумма, которую необходимо вернуть, растет очень быстро, — предупредил эксперт.

Он пояснил, что не очень обеспеченный человек, взявший микрокредит и не закрывающий его в течение длительного времени, в результате сталкивается с тем, что сумма, подлежащая возврату, достигла такого объема, который невозможно отдать. В результате граждане берут новые микрозаймы, которые тратят на погашение старых, и сумма долга при этом растет, хотя первоначальный займ был небольшим.

Специалист посоветовал вместо обращения в микрокредитную организацию попытаться оформить банковскую кредитную карту с небольшим лимитом. Если же человек с низким кредитным рейтингом оказался в безвыходной ситуации, он может попробовать взять микрозайм, но постараться вернуть деньги в максимально короткий срок.

Ранее Госдума приняла закон о снижении максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день. В результате предельная стоимость кредита снизится с 365% до 292% годовых.