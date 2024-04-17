Эксперт фондового рынка раскрыл причины рекордного роста доллара к рублю Эксперт фондового рынка Зельцер: доллар вырос к рублю из-за внешнего фактора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордный рост доллара к рублю до отметки выше 94 рублей впервые с конца октября 2023 года связан с внешними факторами, считает эксперт фондового рынка Михаил Зельцер. Комментируя ситуацию LIFE.ru, он подчеркнул, что произошел резкий рост индекса американской валюты. По его словам, остальные валюты переоценились вниз.

Причина этого — резкий рост индекса доллара США на глобальной арене абсолютно ко всем валютам. Произошло это на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС. Все другие валюты просто переоценились вниз, и на МосБирже тоже. Это внешний фактор давления на рубль, — пояснил эксперт.

Среди внутренних факторов, которые могут положительно повлиять на рубль в ближайшее время, Зельцер выделил жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.

Аналитик Сергей Раманинов добавил, что повышение доллара на бирже является краткосрочным. По его словам, в обозримом будущем американская валюта может превысить 100 рублей, но временно рубль может укрепиться.

В обозримом будущем ожидаем, что доллар может превысить 100, но именно сейчас, краткосрочно, рубль скорее немного укрепится, уровень 94 не сохранится надолго. Текущая динамика означает, что между спросом и предложением валюты по сумме факторов спрос несколько побеждает, — заключил аналитик.

Аналитик Анатолий Трифонов ранее заявил, что курс доллара 16 апреля повысился на торгах МосБиржи до 94,04 рубля из-за устойчивой инфляции. По его словам, на повышение американской валюты также повлияла хорошая динамика экономической активности в США.