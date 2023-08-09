Экономист рассказал, кто может получать пенсию больше 30 тысяч рублей Экономист Григорьева: пенсию выше 30 тысяч рублей могут получать госслужащие и военные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсию свыше 30 тысяч рублей в России могут обладатели достаточно широкого круга профессий, от государственных служащих до газовиков, рассказала в интервью агентству «Прайм» заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. По ее словам, отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать даже на пенсию порядка 80 тысяч рублей.

На пенсионные выплаты в 30 тысяч рублей и больше могут претендовать государственные служащие, проработавшие не менее 18,5 лет (а в 2024 году не менее 19 лет) и получавшие среднюю зарплату от 70 тысяч рублей. Пенсия госслужащих при достижении выслуги лет составляет от 45 процентов средней зарплаты, и каждый последующий год работы добавляет 3 процента, — рассказала экономист.

Кроме того, по словам эксперта, высокие пенсии получают военные, выполнявшие задания в горячих точках — у них выплаты могут достигать 80 тысяч рублей ежемесячно. От 30 тысяч рублей в месяц получают и вышедшие на пенсию представители судебной системы. При этом у них размер выплат зависит от выслуги и, если последняя превышает 20-летнюю отметку, судья может выбирать, получать ли ему пенсию на общих основаниях, либо получить пожизненное обеспечение в размере 80% от средней зарплаты.

Также представители ряда профессий, связанных со сложными условиями труда, могут выйти на пенсию при выработке определенного стажа, после чего им полагаются различные социальные льготы, бесплатные путевки, доплаты на ЖКХ, бесплатный проезд. К таким профессиям относятся военные, силовики, работники вредного производства, аварийных служб, бюджетной сферы, образования и медицины, госслужащие, работники авиации и космонавтики.

Кроме того, на доплаты, подтягивающие пенсию к 30 тысячам, могут рассчитывать работники химических производств, нефтяники, газовики, работники отрасли металлообработки, связи, транспорта, агрохимического обслуживания, атомной промышленности и ряд других.

Ранее ЛДПР предложила законодательную инициативу по индексации пенсий для пенсионеров, занятых в области социального обслуживания. По словам заместителя председателя фракции в Госдуме Ярослава Нилова, документ уже отправлен на рассмотрение в правительство.