В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам ЛДПР предложила индексировать пенсии гражданам, работающим в социальной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия ЛДПР предложила законодательную инициативу по индексации пенсий для пенсионеров, занятых в области социального обслуживания, информирует Telegram-канал заместителя председателя фракции в Госдуме Ярослава Нилова. По его словам, документ уже отправлен на рассмотрение в правительство.

Представили на рассмотрение законопроект об индексации пенсий для тех пенсионеров, кто трудится в государственных учреждениях в сферах образования, медицины и социального обеспечения, начиная с 1 января 2024 года, — написал Нилов.

Пояснительные записки к документу подчеркивают, что такое нововведение призвано восстановить социальную справедливость и укрепить доверие населения к пенсионной системе.

Ранее сообщалось, что с 1 августа сразу нескольким категориям пенсионеров поднимут выплаты. Во-первых, будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Однако максимально выплату могут поднять только на три пенсионных балла. То есть чуть более чем на 350 рублей. Перерасчет сделают автоматически, без каких-либо заявлений. Кроме того, если в июле любому пенсионеру исполнилось 80 лет, его пенсия с августа будет повышена на 7567,33 рубля в месяц. Подробнее о других повышениях — в отдельном материале.