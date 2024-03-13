Экономист раскрыл, куда лучше вложить сбережения Экономист Щербаченко посоветовал вложить деньги в рублевый депозит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сохранить накопленные сбережения, можно вложить денежные средства в рублевый депозит, посоветовал кандидат экономических наук Петр Щербаченко. В беседе с Lenta.ru экономист подчеркнул, что такой вариант подходит тем, кто ценит стабильность. По его словам, деньги можно разместить на определенный срок от месяца до трех лет и получать фиксированный доход.

Депозит подходит тем, кто хочет сохранить свои деньги и ценит стабильность и ликвидность инвестиций, — пояснил эксперт.

Одним из популярных способов инвестировать деньги остается скупка недвижимости. По словам Щербаченко, покупать квартиры и помещения лучше всего в мегаполисах или развивающихся регионах. Кроме устойчивости покупка недвижимости дает возможность получать пассивный доход в виде арендных платежей.

Также эксперт сообщил, что стоит обратить внимание на золото: оно не может обесцениться и не подвержено риску дефолта, а также защищено от инфляций. В долгосрочной перспективе доход могут принести акции и облигации. При этом экономист предупредил, что такой способ несет за собой высокие риски.

Адвокат Кирилл Данилов ранее предупредил, что за вкладами с высокими ставками, которые активно рекламируют российские банки, могут скрываться не самые выгодные предложения. По его словам, многие инвестиционные продукты обладают сомнительной и рисковой доходностью.