Экономист назвала главные ошибки россиян, которые мешают закрыть долги Экономист Питка: многие россияне не воспринимают кредит как долг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые россияне воспринимают кредит не как долг, а как легкие деньги, эта ошибка часто мешает выбраться из долговой ямы, отметила экономист и финансовый консультант Юлия Питка. В разговоре с Пятым каналом она пояснила, что люди, которые часто берут рассрочки и обращаются в кредитно-финансовые организации, не умеют копить.

Человеку кажется: «Вот я сейчас куплю что-то и буду радоваться». Но на самом деле денежные средства, взятые в кредит, не приносят такого удовольствия, как покупка за свой счет. Просто большинство людей не умеют создавать капиталы, <...> подушку безопасности. <...> Гораздо легче, кажется, взять в долг у банка, — пояснила экономист.

Эксперт подчеркнула, что в ловушку кредитов и рассрочек обычно попадают люди с низкой финансовой грамотностью. Они не умеют копить деньги, часто совершают дорогие импульсивные покупки, неспособны правильно распределять бюджет и живут от аванса до зарплаты. Под угрозой угодить в кредитную яму также находятся шопоголики, которым сложно бороться с навязчивыми мыслями о покупках, отметила Питка.

Аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что россияне стали активно брать кредиты из-за рекламных кампаний банков, которые «раскручивали потребительскую спираль». По его словам, также к высокой закредитованности населения привело стремление соперничать со знакомыми.