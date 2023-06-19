Экономист назвал причины роста доллара Экономист Григорьев назвал причинами роста доллара высокий спрос и низкое предложение

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России возобновился рост импорта, который хотя и не вернулся пока к показателям до СВО, но значительно увеличился по сравнению с II и III кварталами прошлого года, рассказал в разговоре с Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. По его словам, это приводит к росту спроса на валюту.

Поэтому спрос на валюту большой, а экспорт пока, к сожалению, не так радует, как хотелось бы — то есть спрос на валюту больше, чем ее предложение, — пояснил экономист.

Он добавил, что определенное влияние на курс доллара к рублю оказывает и покупка американской валюты для последующей покупки юаней, в то время как экспорт и импорт России и Китая пока не сбалансированы с точки зрения объемов платежей.

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Экспортеры у нас получают меньше юаней, чем нужно импортерам, а у нас довольно много уже контрагентов в Китае и не только, с которыми мы рассчитываемся в юанях. Поэтому импортеры часто покупают доллары, чтобы потом на них купить юани. Это тоже поднимает курс доллара, — рассказал эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Григорьев, не оказывают поддержку рублю и цены на нефть, а также ожидания очередного пакета западных санкций.

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар фиксировался на отметке в 84 рубля.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.