Депутат рассказал, почему пенсии оказываются ниже прожиточного минимума Депутат Говырин: пенсии ниже прожиточного минимума бывают из-за ошибок ПФР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начисление пенсий ниже прожиточного минимума для неработающих граждан пенсионного возраста случается при технических ошибках, заявил в комментарии NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, такие случаи единичны, а получатели этой социальной выплаты «не бьют тревогу».

Неработающим пенсионерам положена социальная надбавка, если пенсия ниже прожиточного минимума. В регионах встречаются единичные случаи, когда людям недоплачивают: из-за технических ошибок и некоторых сбоев в работе на местном уровне упускают этот момент, а пенсионеры не бьют тревогу, — говорит депутат.

Также Говырин отметил, что неработающие пенсионеры могут требовать доплату за наличие стажа от 30 лет в сельской местности. Она будет составлять 25% от фиксированной части пенсии.

Еще одна выплата, о которой не все знают, — доплата за иждивенцев. Пенсионер, у которого на иждивении члены семьи, может получать прибавку в размере 1/3 от фиксированной части пенсии. Еще один вид доплаты доступен для пенсионеров, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, предусмотрена автоматическая выплата дополнительных средств. Эта доплата составляет 100% от суммы фиксированной части пенсии, которая в 2024 году равна 8134,9 рубля, — отметил Говырин.

Также депутат напомнил, что существует ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов, Героев Труда.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что индексация пенсии происходит первого числа месяца, следующего после увольнения. Парламентарий напомнил, что выплаты неработающим пожилым россиянам увеличили на 7,5% с начала 2024 года.