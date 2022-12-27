ЦБ создал список нелегальных страховщиков и посредников

Банк России начал добавлять нелегальных страховщиков и посредников в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, чтобы предотвращать мошенничество на страховом рынке, сообщается в Telegram-канале регулятора. Там напомнили, что заниматься страховой деятельностью могут только компании, имеющие лицензию Банка России и включенные в единый государственный реестр субъектов страхового дела.

Мы рекомендуем гражданам всегда проверять, имеет ли компания, предлагающая страховые услуги, лицензию Банка России, а если это страховой агент — есть ли сведения о таком посреднике в реестрах, которые обязаны публиковать на своих сайтах страховые организации. Также мы советуем проверять Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России, — сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что деятельность нелегальных компаний влечет риски для потребителей: купивший у нелегальной компании страховой полис не получит выплаты при наступлении страхового случая, а при страховании ответственности будет должен возмещать ущерб противоположной стороне за свой счет. На сайтах подобных нелегальных компаний может не быть лицензии страхового брокера и агентских договоров с страховыми компаниями, а у страховых компаний, названных в качестве партнеров, могут быть отозваны лицензии на осуществление страховой деятельности.

Ранее заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО по цене ниже рыночной с помощью фишинговых сайтов. Эксперт отметил, что до 80% россиян предпочитают онлайн-покупку страховки для авто. Ефремов порекомендовал внимательно следить за средним знаменателем цен на ОСАГО и выбирать самый выгодный вариант у официальных страховщиков.