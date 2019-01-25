За покупку телефона придётся доплатить

https://news.ru/storage/news/3bdd3d2e9b5b65876f49e973725f9176/f65dcfa7-eacf-425d-8f3d-b82d31958ae2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Разработан законопроект о платной регистрации устройств

Законопроект, разработанный первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, предполагает введение с 1 февраля 2020 года платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильных телефонов и планшетов до счетчиков ЖКХ. Почему россияне вынуждены снова больше платить — выяснял News.ru.

Речь идёт об устройствах с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Пока законопроект не внесён в Госдуму.

Закон обяжет производителей и импортеров регистрировать новые мобильные устройства по номеру IMEI. Это же должны делать и физлица при покупке телефонов и других гаджетов за границей. Возможность регистрации должна быть предусмотрена на сайте госуслуг. Предполагается, что услуга будет платной, но её цена не превысит 100 рублей, уточнила Бокова.

Незарегистрированные устройства операторы сотовой связи должны будут блокировать. Их номера будут собраны в специальной базе, синхронизированной с международной базой данных ассоциации GSMA. Используемые сейчас телефоны и гаджеты попадут под «амнистию» на три-пять лет, после чего устройства все-таки придется зарегистрировать. Въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов, под действие закона не попадут.

За хранение данных об IMEI-кодах будет отвечать Научно-исследовательский институт систем связи и управления, подведомственный Россвязи. В институте не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие документа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ, в частности, должен решить проблему телефонных краж и ввоза контрафакта. Объём потерь федерального бюджета от неуплаченных налогов при нелегальном ввозе мобильных устройств оценивается в 16,6 млрд рублей.

При этом, как рассказали News.ru эксперты ИППИ РАН, сейчас украденный телефон не имеет ценности: он и так уже зарегистрирован в определённых базах и им нельзя воспользоваться в случае его блокировки.

Сотрудник ФСО на правах анонимности рассказал News.ru, что возможности найти телефон после потери нет ни при каких условиях регистрации, а предлагаемая система оборудования при внедрении не окупится называемой цифрой.

Председатель Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ Герман Клименко говорит, что, если сложить по 100 рублей за аппарат, получится примерно 2 млрд 800 млн рублей в год.

Сергей Булкин/News.ru

«Продается сейчас 28 млн смартфонов в год. А ещё на руках есть телефоны. Их же надо регистрировать?» — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Госдума хотела ранее рассмотреть закон о платной регистрации мобильных телефонов. Депутаты ещё в декабре предыдущего года разработали законопроект, согласно которому все мобильные телефоны будет необходимо регистрировать по идентификатору IMEI. В случае одобрения закон должен был бы вступить в силу в 2023 году. Пока его рассмотрение, по данным News.ru, перенесено на весну.

Сплошные затраты

Руководитель департамента системных решений компании Group-IB Антон Фишман пояснил News.ru, что новый законопроект в действующей редакции пока сулит огромные затраты, учитывая Интернет вещей (для большей части устройств регистрация должна быть бесплатной), логические «уязвимости» и как следствие нереализованные задачи по идентификации пользователей аппаратов.

«С контрафактом данная мера, действительно, может помочь справиться, с кражей в большинстве случаев тоже, хотя всегда есть возможность на большинстве аппаратов сменить IMEI через рут, сервисное меню или прошивку радиомодуля. Так что против технически продвинутых злоумышленников это не поможет», — сказал Фишман.

По его словам, технически оператору сотовой связи уже сейчас ничего не мешает узнать IMEI аппарата, который подключается к сети, этот параметр передается при регистрации устройства. На основании этого, например, некоторые операторы выпускают разные тарифы для разных моделей и производителей.

Напомним, что в прошлом году уже был принят закон, запрещающий продажу анонимных сим-карт — для идентификации абонентов их можно приобрести только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Однако рынок анонимных сим-карт от этого не исчез, наоборот, спрос только увеличился: популярностью пользуются нелегальные услуги — покупка сим-карты, зарегистрированной на «левого» человека. Причем, этим полукриминальным бизнесом зачастую занимаются сами сотрудники сотовых операторов.

То же самое может получиться и с телефонами, уверен собеседник: злоумышленники будут использовать чужие телефоны, зарегистрированные на подставных людей аппараты или аппараты «роумеров», которые ввезли иностранцы. Ещё одна, по его мнению, чёрная дыра — огромный рынок вторичных, уже произведённых телефонов, которыми предлагают «амнистию» — разрешение пользоваться еще до 5 лет. Наверняка «амнистией» тоже воспользуются злоумышленники.

«Не будем забывать о том, что контролировать трафик и разговоры — достаточно нетривиальная задача, поскольку существуют такие сервисы как SIP, или IP-телефония, а также их операторы, которые по сути пропускают звонки через Интернет и выпускают через свой пул номеров, включая виртуальные и иностранные», — отметил представитель Group-IB.

Говоря о том, смогут ли правоохранительные органы эффективнее пользоваться техническими возможностями благодаря тому, что один из идентификаторов делается более достоверным, Фишман сказал, что такое вряд ли возможно.

«Моё мнение — нет, поскольку идентификатор самой сим-карты уже сделан достоверным. Конечно, это не касается вопросов контрафакта и кражи», — подчеркнул он.

Что такое IMEI

Немало пользователей слышали или видели на коробке или в гарантийном талоне аббревиатуру IMEI, которая расшифровывается как International Mobile Equipment Identity (международный идентификатор мобильного оборудования). Она представляет собой уникальный пятнадцатизначный набор символов, необходимый для идентификации мобильного устройства в сети. По IMEI можно отслеживать украденные телефоны на уровне оператора сотовой связи.

Ввести так называемую блокировку по IMEI власти пытаются уже давно. В 2011 году Минкомсвязь поддержало поправки в закон «О связи», в которых предлагалось блокировать краденые мобильные телефоны. Причём, согласно документу, владелец аппарата мог зарегистрировать телефон у своего оператора связи совершенно бесплатно. Текущий законопроект, к слову, делает эту услугу платной (не более 100 рублей).

Другой пример, один из самых недавних, — июль 2017 года, когда прошло обсуждение инициативы по контролю идентификаторов мобильных устройств. Тогда госпожа Бокова подчёркивала, что вся процедура пройдёт поэтапно. В начале предлагалось установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории России, а после — подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза. Представитель сенатора упоминала и об ответственности за «перепрошивку» телефонов, вопрос о которой остаётся открытым и до сих пор не регулируется на законодательном уровне. В ноябре 2010 ГУВД Москвы выступило с предложение введния уголовной ответственности. Тогда представитель ведомства уточнил, что речь идет именно о IMEI, а не о программном обеспечении устройства.

«Российским законодательством ответственность за данное деяние не предусмотрена, а компаниям сотовой связи безразлично, какой идентификационный номер у телефона, подключенного в сеть, — главное, если услуги связи оплачены. На наш взгляд, для разрешения данной проблемы следует предусмотреть уголовную ответственность», — заявил представитель пресс-службы ведомства.

Любые устройства, использующие SIM-карту (телефоны, планшеты, роутеры, гаджеты для «умного» дома, охранные сигнализации и прочие девайсы), должны будут вноситься в национальный реестр — единую базу идентификаторов с тремя отдельными списками: белый, серый и чёрный. Первый включит в себя зарегистрированные устройства, второй — временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки, а третий — украденные, незаконно ввезенные или блокированные по запросу силовых ведомств телефоны.

При этом в серый список, скорее всего, также попадут девайсы с так называемыми «нулевыми» и дублированными IMEI. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на сентябрь 2017 года, одинаковые номера содержат 5−10% телефонов в России. В случае если у одного из владельцев таких устройств украдут аппарат, и он запросит его блокировку, то же самое случиться с «клонами» телефона.