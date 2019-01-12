Рост цен на продукты в России достигнет максимума весной

https://news.ru/storage/news/2e06ce658d45603ec7dcc5ec05f1f0b4/1fe8f2a8-7172-4dd4-a06d-c18dfe91dcbc_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В первом квартале текущего года продукты питания подорожают на 8%. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, это связано с рядом факторов, влияющих на себестоимость продукции. В частности, в данном случае рост цен продиктован изменением налогового законодательства и НДС.

«Изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости», - сказал Востриков в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что в конце года Центробанк повысил ключевую ставку, что тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Ещё одним фактором эксперт назвал рост цен на логистические затраты в связи с ростом цен на топливо.

«В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте», - констатировал Востриков.

Ранее News.ru писал о том, что потребительские цены в РФ с 1 по 9 января выросли на 0,5%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата. В декабре инфляция возросла на 0,8%. При этом, по данным ведомства, рост потребительских цен в 2018 году достиг 4,3%.