В «Альпари Форекс» надеются на сотрудничество с ЦБ

Компания «Альпари Форекс» не получала официального уведомления от аннулировании лицензии от ЦБ. Об этом сообщил официальный представитель компании Андрей Лобода.
В комментарии для News.ru он отметил, что компания рассчитывает на конструктивный диалог с регулятором.
«Информация для нас неожиданна, мы пока не получали извещения от Банка России. В течении всей операционной работы с 1 июня 2017 года к нам не поступали серьезные претензии и замечания от регулятора и СРО Ассоциации форекс-дилеров», — отметил представитель «Альпари Форекс».
По его словам, в течении 2018 года была проведена огромная работа по продвижению и пропаганде российской юрисдикции. Проведено более 100 мероприятий в России.
Мы хотим изучить то, что было предписано в наш адрес, пока никаких официальных бумаг мы не получали, заявил Лобода.
Как ранее сообщал News.ru, Банк России аннулировал лицензии на деятельность крупнейших форекс-дилеров. Аннулирование лицензий затронуло «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд».