Табло с курсами обмена валют уходят с улиц

https://news.ru/storage/news/1ae4d591e01d0390c7ee081e1e4b8eff/f7d9ff50-830a-4b53-bc3c-33d737def6fe_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Все банки к концу января 2019-го будут вынуждены убрать табло с курсами обмена валют с улиц. Банк России опубликовал проект соответствующего указания.

Документ определяет требования к информированию о курсах иностранных валют. Кредитные организации и их филиалы смогут размещать такую информацию исключительно внутри помещения.

В то же время ограничения не касаются иной информации, в частности, о видах валют, с которыми проводятся те или иные операции, говорится в сообщении регулятора.

Изменения направлены на борьбу с незаконными пунктами обмена валюты и призваны обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг, поясняют в ЦБ.

Проект указания разработан на основании полномочий ЦБ в рамках подписанных главой государства изменениях в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».