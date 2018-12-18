Табло с курсами обмена валют уходят с улиц

Все банки к концу января 2019-го будут вынуждены убрать табло с курсами обмена валют с улиц. Банк России опубликовал проект соответствующего указания.
Документ определяет требования к информированию о курсах иностранных валют. Кредитные организации и их филиалы смогут размещать такую информацию исключительно внутри помещения.
В то же время ограничения не касаются иной информации, в частности, о видах валют, с которыми проводятся те или иные операции, говорится в сообщении регулятора.
Изменения направлены на борьбу с незаконными пунктами обмена валюты и призваны обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг, поясняют в ЦБ.
Проект указания разработан на основании полномочий ЦБ в рамках подписанных главой государства изменениях в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».