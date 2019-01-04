Кризис в США негативно повлияет на мировую экономику

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Конфликт между республиканцами и демократами в США после избрания Конгресса перешёл в новую плоскость. В первый день работы этого законодательного органа член Палаты представителей Брэд Шерман заявил, что планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента страны Дональда Трампа. Кроме того, Палата представителей, где демократы на выборах получили большинство, не поддержала проект бюджета с выделением $5,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

В Штатах вот уже две недели продолжается шатдаун, возникший из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться по бюджету на следующий финансовый год. Разногласия вызвала постройка американо-мексиканской стены. Демократы были готовы выделить на эти цели только $1,3 млрд — проект бюджета именно с такой цифрой приняла Палата представителей.

Американский лидер, который ратовал за постройку стены, не прокомментировал итоги голосования. Зато он высказался по поводу намерений демократов объявить ему импичмент. В своём Twitter глава государства намекнул, что не получится снять с должности президента, который победил в самых значительных выборах, не сделал ничего противозаконного, успешно проработал на посту два года и имеет высочайший среди республиканцев рейтинг — 93%.

«Они хотят объявить импичмент, поскольку знают, что не смогут победить на выборах в 2020 году», — заявил Трамп.

Происходящее сейчас в политике страны — это начало серьёзного противостояния демократов и республиканцев. Сам по себе шатдаун, связанный с бюджетом, не так значим, как спор двух сторон по пустячному, казалось бы, поводу.

«Это попытка демократов начать более серьёзное давление на Трампа и его кабинет», — сказал в беседе с News.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, это не первый случай, когда Конгресс США не может утвердить бюджет. И главное в ситуации не сам повод для спора, а тот факт, что спорщики сейчас «пробуют силы» в преддверии грядущих конфликтов. И теперь непонятно, останется ли Трамп на посту президента до официального окончания срока.

«В США создаётся ситуация нестабильности, ситуация ожидания глобальных изменений. Вот это может сказаться на мировой политике и мировой экономике. Экономика любит предсказуемость, определённость. И то, что США будут находиться некоторое время в неравновесном состоянии, будет влиять на мировые экономические рынки, которые будут показывать резкие скачки вверх и вниз», — подчеркнул собеседник News.ru.

Летом 2017 года в США уже поднимался вопрос об импичменте в отношении Трампа. Его внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса демократы Брэд Шерман и Эл Григ. Однако тогда их инициатива не получила поддержки.

Ранее News.ru сообщал, что государственный долг США почти за два года пребывания у власти президента Дональда Трампа вырос на 10%, или более чем на $2 трлн. Он теперь составляет $21,974 трлн.