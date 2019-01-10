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Средний автокредит бьёт семилетний рекорд

Вадим Жернов/ТАСС эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]
Россияне предпочитают более дорогие машины

Артём Геодакян/ТАСС

Автокредитование продолжает бить практически все возможные рекорды. За 11 месяцев прошлого года в 2,5 раза увеличился ежемесячный объём выдач таких займов, и на пятую часть — средняя сумма автокредита, рассказывают News.ru в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Но в начале этого года рынку стоит ожидать спада, предупреждают в БКИ.

Россияне взяли автокредитов в ноябре 2018-го в 2,5 раза больше, чем в январе, — 55,2 млрд. Это рекорд с начала прошлого года, подсчитали в БКИ «Эквифакс». Семилетний рекорд (с 2011-го) установила и средняя сумма автокредита — под конец года она увеличилась до 774 тыс. рублей, рассказывает News.ru гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Это на 20% больше, чем в январе 2018-го. Таким образом, банковский портфель займов на покупку авто за неполный прошлый год подрос до 683 млрд рублей.

Если смотреть на всех россиян, у которых есть какие-либо кредиты, то среднее число автокредитов на одного заёмщика составляет на конец прошлого года 0,6 — 0,7. Это довольно стабильный показатель, практически не меняющийся во времени, рассказывает Олег Лагуткин. В то же время у граждан, у которых есть только автокредиты, количество таких займов немногим превышает 1.

«Это из-за того, что некоторые заёмщики-физлица за счёт автокредитов формируют свой небольшой „таксопарк“ и затем сдают машины в аренду», — рассуждает глава БКИ.

Рост же объёмов выдачи автокредитов и среднего займа обусловлен сразу несколькими факторами, продолжает Лагуткин. Во-первых, это связано с повышением цен на новые автомобили. Во-вторых, россияне в 2018-м стали покупать более дорогие машины тех же марок, чем в предыдущие годы.

Автокредитование по-прежнему является одним из наиболее доступных способов покупки машин, отмечает гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. Доля «кредитных авто» ещё к началу ноября превышала 50% от числа продаваемых автомобилей, напоминает он.

Артём Геодакян/ТАСС

В то же время портфель так называемых «безнадёждных» автокредитов (просроченная задолженность по которым превышает 90 дней) по итогам ноября несколько сократился, констатируют в «Эквифакс». Под конец года он равнялся 54,6 млрд рублей, или 8% от величины портфеля всех автокредитов. К концу III квартала 2018-го показатель составлял 54,9 млрд рублей.

Цифры за весь прошлый год покажут рост объёмов автокредитования, прогнозируют в «Эквифаксе», однако в I квартале 2019-го можно ожидать сезонного спада по этому виду банковских займов.


#КРЕДИТ #займы #автокредит
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