Счётная палата (СП) выявила в 2018 году нарушения на 772 млрд рублей, заявляет глава ведомства Алексей Кудрин в своём отчёте перед депутатами Госдумы.
СП в прошлом году провела 419 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые затронули более 10 тысяч объектов. 30% нарушений — это нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок, уточняет он. В стоимостном выражении это почти 300 млрд рублей, указывает Кудрин.
Благодаря проверкам СП удалось вернуть в бюджет России 7,3 млрд рублей, добавляет глава Счётной палаты.
Как ранее писал News.ru, отчёт председателя СП Алексея Кудрина перед парламентом в этой должности будет первым после того, как он занял этот пост. Депутаты планируют задавать ему вопросы о многолетних долгостроях и не исключают, что назначенный в мае 2018 года глава контрольного ведомства вынужден будет оценивать с точки зрения эффективности в том числе и свои собственные решения, принятые им до 2011 года, когда Кудрин ушёл в отставку с поста вице-премьера и министра финансов.