https://static.news.ru/photo/78b1665e-a233-11e9-979f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Счётная палата (СП) выявила в 2018 году нарушения на 772 млрд рублей, заявляет глава ведомства Алексей Кудрин в своём отчёте перед депутатами Госдумы.

СП в прошлом году провела 419 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые затронули более 10 тысяч объектов. 30% нарушений — это нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок, уточняет он. В стоимостном выражении это почти 300 млрд рублей, указывает Кудрин.

Благодаря проверкам СП удалось вернуть в бюджет России 7,3 млрд рублей, добавляет глава Счётной палаты.

Как ранее писал News.ru, отчёт председателя СП Алексея Кудрина перед парламентом в этой должности будет первым после того, как он занял этот пост. Депутаты планируют задавать ему вопросы о многолетних долгостроях и не исключают, что назначенный в мае 2018 года глава контрольного ведомства вынужден будет оценивать с точки зрения эффективности в том числе и свои собственные решения, принятые им до 2011 года, когда Кудрин ушёл в отставку с поста вице-премьера и министра финансов.