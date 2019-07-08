Во вторник, 9 июля, глава Счётной палаты Алексей Кудрин впервые отчитается перед парламентом. Депутаты планируют задавать ему вопросы о многолетних долгостроях и не исключают, что назначенный в мае 2018 года глава контрольного ведомства вынужден будет оценивать с точки зрения эффективности в том числе и свои собственные решения, принятые им до 2011 года, когда Кудрин ушёл в отставку с поста вице-премьера и министра финансов.
Разговор явно будет непростым, а значит и интересным. Основное внимание в докладе Кудина, как ожидается, будет уделено контролю за реализацией национальных проектов. Потом с содокладом на эту же тему перед депутатами выступит председатель Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Предусмотрено по три вопроса от фракций и по одному от депутатов, не входящих в них. Затем выступят представители фракций. Всего на обсуждение отведено около двух часов, проинформировал журналистов первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.
Отчёт Счётной палаты пользуется постоянным вниманием со стороны фракций. Подготовлен и неоднократно переработан комитетом ГД по контролю и регламенту проект постановления по его итогам, которое 9 июля обсудим вместе с докладом, — пояснил он.
В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Раиса Кармазина уверена, что большинство вопросов будет так или иначе связано с экономией бюджетных денег.
Проблемы, которые так или иначе будут затронуты во время отчёта главы Счётной палаты, берут свои истоки в то время, когда сам Кудрин в правительстве утверждал финансовые документы.
Депутаты уверены, что Кудрину пора признать старые ошибки и начать работать по-новому, например, не давать положительные заключения на сомнительные законы и бюджеты.
Так что говорить мы будем о деньгах и спрашивать: «Где деньги, Алексей Леонидович?» А он точно знает, где все карманы и кубышки. Я хочу спросить, не пора ли достать нам оттуда деньги, чтобы перестать наконец только говорить о борьбе с бедностью и начать действовать? Но если нормальных дел со стороны Кудрина не последует, значит, что это очередное пришествия старого лица с новыми песнями. И слушать его тогда большого смысла больше не имеет, — заключил Нилов.
Аналогичные вопросы, скорее всего, зададут главе Счётной палаты и представители КПРФ. В частности, председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Ещё одной темой разговора, скорее всего, станут госзакупки. уверен первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.