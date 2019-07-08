Во вторник, 9 июля, глава Счётной палаты Алексей Кудрин впервые отчитается перед парламентом. Депутаты планируют задавать ему вопросы о многолетних долгостроях и не исключают, что назначенный в мае 2018 года глава контрольного ведомства вынужден будет оценивать с точки зрения эффективности в том числе и свои собственные решения, принятые им до 2011 года, когда Кудрин ушёл в отставку с поста вице-премьера и министра финансов.

Разговор явно будет непростым, а значит и интересным. Основное внимание в докладе Кудина, как ожидается, будет уделено контролю за реализацией национальных проектов. Потом с содокладом на эту же тему перед депутатами выступит председатель Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Предусмотрено по три вопроса от фракций и по одному от депутатов, не входящих в них. Затем выступят представители фракций. Всего на обсуждение отведено около двух часов, проинформировал журналистов первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

Отчёт Счётной палаты пользуется постоянным вниманием со стороны фракций. Подготовлен и неоднократно переработан комитетом ГД по контролю и регламенту проект постановления по его итогам, которое 9 июля обсудим вместе с докладом, — пояснил он.

Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Раиса Кармазина уверена, что большинство вопросов будет так или иначе связано с экономией бюджетных денег.

По итогам обсуждения я бы спросила у Алексея Леонидовича, как он собирается решать проблему с незавершённым строительством, особенно объектов социальной инфраструктуры — водопровода, школ, больниц и тому подобного. Думаю, что будет и вопрос по поправке Вячеслава Володина о том, чтобы Счётная палата обязательно проводила проверку любого строительства, если в нём участвуют государственные капиталы. Раиса Кармазина первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД

Проблемы, которые так или иначе будут затронуты во время отчёта главы Счётной палаты, берут свои истоки в то время, когда сам Кудрин в правительстве утверждал финансовые документы.

В течение десятилетия, когда Алексей Леонидович был главой Минфина и вице-премьером, именно он решал — быть или не быть законам в пользу сохранения наших ценностей, культуры, образования, здоровья. Быть или не быть поправкам, которые мы во фракции «Справедливая Россия» предлагали каждый год на увеличение в два раза расходов на образование, культуру, медицину. Кудрин на это всегда говорил — нет денег. Нет — и всё. А другой рукой тут же отправлял свободные сотни миллиардов на другие цели. Олег Нилов заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе

Депутаты уверены, что Кудрину пора признать старые ошибки и начать работать по-новому, например, не давать положительные заключения на сомнительные законы и бюджеты.

Сергей Булкин/News.ru

Так что говорить мы будем о деньгах и спрашивать: «Где деньги, Алексей Леонидович?» А он точно знает, где все карманы и кубышки. Я хочу спросить, не пора ли достать нам оттуда деньги, чтобы перестать наконец только говорить о борьбе с бедностью и начать действовать? Но если нормальных дел со стороны Кудрина не последует, значит, что это очередное пришествия старого лица с новыми песнями. И слушать его тогда большого смысла больше не имеет, — заключил Нилов.

Аналогичные вопросы, скорее всего, зададут главе Счётной палаты и представители КПРФ. В частности, председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Понятно, что Кудрин пытается какую-то справедливость найти. Он ищет, кто что неправильно сделал. Но я-то помню другое, как Кудрин с Чубайсом в результате приватизации раздали национальные богатства России. И сейчас тот же Кудрин пытается контролировать, пытается считать, кто на что деньги потратил. Николай Харитонов председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

Ещё одной темой разговора, скорее всего, станут госзакупки. уверен первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.