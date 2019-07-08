Во вторник, 9 июля, глава Счётной палаты Алексей Кудрин впервые отчитается перед парламентом. Депутаты планируют задавать ему вопросы о многолетних долгостроях и не исключают, что назначенный в мае 2018 года глава контрольного ведомства вынужден будет оценивать с точки зрения эффективности в том числе и свои собственные решения, принятые им до 2011 года, когда Кудрин ушёл в отставку с поста вице-премьера и министра финансов.

Разговор явно будет непростым, а значит и интересным. Основное внимание в докладе Кудина, как ожидается, будет уделено контролю за реализацией национальных проектов. Потом с содокладом на эту же тему перед депутатами выступит председатель Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Предусмотрено по три вопроса от фракций и по одному от депутатов, не входящих в них. Затем выступят представители фракций. Всего на обсуждение отведено около двух часов, проинформировал журналистов первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

Отчёт Счётной палаты пользуется постоянным вниманием со стороны фракций. Подготовлен и неоднократно переработан комитетом ГД по контролю и регламенту проект постановления по его итогам, которое 9 июля обсудим вместе с докладом, — пояснил он.

Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Раиса Кармазина уверена, что большинство вопросов будет так или иначе связано с экономией бюджетных денег.

По итогам обсуждения я бы спросила у Алексея Леонидовича, как он собирается решать проблему с незавершённым строительством, особенно объектов социальной инфраструктуры — водопровода, школ, больниц и тому подобного. Думаю, что будет и вопрос по поправке Вячеслава Володина о том, чтобы Счётная палата обязательно проводила проверку любого строительства, если в нём участвуют государственные капиталы.

Раиса Кармазина

первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД

Проблемы, которые так или иначе будут затронуты во время отчёта главы Счётной палаты, берут свои истоки в то время, когда сам Кудрин в правительстве утверждал финансовые документы.

В течение десятилетия, когда Алексей Леонидович был главой Минфина и вице-премьером, именно он решал — быть или не быть законам в пользу сохранения наших ценностей, культуры, образования, здоровья. Быть или не быть поправкам, которые мы во фракции «Справедливая Россия» предлагали каждый год на увеличение в два раза расходов на образование, культуру, медицину. Кудрин на это всегда говорил — нет денег. Нет — и всё. А другой рукой тут же отправлял свободные сотни миллиардов на другие цели.

Олег Нилов

заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе

Депутаты уверены, что Кудрину пора признать старые ошибки и начать работать по-новому, например, не давать положительные заключения на сомнительные законы и бюджеты.

Сергей Булкин/News.ru

Так что говорить мы будем о деньгах и спрашивать: «Где деньги, Алексей Леонидович?» А он точно знает, где все карманы и кубышки. Я хочу спросить, не пора ли достать нам оттуда деньги, чтобы перестать наконец только говорить о борьбе с бедностью и начать действовать? Но если нормальных дел со стороны Кудрина не последует, значит, что это очередное пришествия старого лица с новыми песнями. И слушать его тогда большого смысла больше не имеет, — заключил Нилов.

Аналогичные вопросы, скорее всего, зададут главе Счётной палаты и представители КПРФ. В частности, председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Понятно, что Кудрин пытается какую-то справедливость найти. Он ищет, кто что неправильно сделал. Но я-то помню другое, как Кудрин с Чубайсом в результате приватизации раздали национальные богатства России. И сейчас тот же Кудрин пытается контролировать, пытается считать, кто на что деньги потратил.

Николай Харитонов

председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

Ещё одной темой разговора, скорее всего, станут госзакупки. уверен первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Очень часто при госзакупках, несмотря на все ограничения, завышаются цены. Нас интересует, насколько госзакупки содействуют импортозамещению. Часто такие правила в госзакупках бывают, что иностранный поставщик всё равно получает какое-то преимущество. Послушаем, что нам ответит Алексей Леонидович.

Михаил Емельянов

первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»

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