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Силуанов назвал сроки создания «регуляторной гильотины»

Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

Российские власти планируют завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля будущего года, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, предыдущая система уже изжила себя.

«Её нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — отметил он.

Глава Минфина пояснил, что новый механизм подразумевает анализ и пересмотр обязательных требований для бизнеса, передаёт «Россия 1».

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов планирует осуществить новые заимствования на внешнем рынке. Операции будут проводиться в европейской валюте.


#россия #бизнес #силуанов #кабмин
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