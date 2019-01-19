Силуанов назвал сроки создания «регуляторной гильотины»

Российские власти планируют завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля будущего года, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, предыдущая система уже изжила себя.
«Её нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — отметил он.
Глава Минфина пояснил, что новый механизм подразумевает анализ и пересмотр обязательных требований для бизнеса, передаёт «Россия 1».
Ранее News.ru писал, что Министерство финансов планирует осуществить новые заимствования на внешнем рынке. Операции будут проводиться в европейской валюте.