Силуанов назвал сроки создания «регуляторной гильотины»

https://news.ru/storage/news/01f8e9b740624c35ec317d09afad7e1f/5e3c4263-c846-4ca4-a7cf-26b0839e28ed_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Антон Силуанов

Российские власти планируют завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля будущего года, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, предыдущая система уже изжила себя.

«Её нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — отметил он.

Глава Минфина пояснил, что новый механизм подразумевает анализ и пересмотр обязательных требований для бизнеса, передаёт «Россия 1».

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов планирует осуществить новые заимствования на внешнем рынке. Операции будут проводиться в европейской валюте.