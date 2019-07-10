https://static.news.ru/photo/e5139444-a2e1-11e9-8a81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/geodesist_ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий согласовать общие границы земельных участков. Процедура, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания, является обязательной.

В числе важных нововведений — утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию, необходимую для кадастровых и геодезических работ.

Доступ инженеров к актуальной информации из реестра позволит снизить вероятность ошибок при отправке собственникам извещений о проведении согласования границ участков. Это также позволит учесть интересы всех лиц и предотвратить споры между соседями.

Несмотря на то что процедура согласования местоположения границ является неотъемлемой частью межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр контактную информацию для обратной связи в случаях, когда могут быть затронуты их права и законные интересы, кадастровые инженеры не могли использовать эти данные в работе, — заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова.

Теперь инженеры смогут в установленном порядке получать всю необходимую для работ информацию.

ФЗ «О внесении изменений в федеральные законы „О кадастровой деятельности“ и „О государственной регистрации недвижимости“» вступает в силу 16 сентября 2019 года.

Как ранее писал News.ru, завершён сбор поправок к законопроекту, уточняющему положения Налогового кодекса о сборах с садоводов и огородников. Многие называли их «скандальными». Утверждалось, что садоводов заставят сносить дома выше двух этажей, платить налоги с теплиц, брать патент на торговлю выращенной продукцией. Сегодня уже можно сказать, что всех этих страшилок в тексте законопроекта явно не будет.