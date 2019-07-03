Завершён сбор поправок к законопроекту, уточняющему положения Налогового кодекса о сборах с садоводов и огородников. Многие называли их «скандальными». Утверждалось, что садоводов заставят сносить дома выше двух этажей, платить налоги с теплиц, брать патент на торговлю выращенной продукцией. Сегодня уже можно сказать, что всех этих страшилок в тексте законопроекта явно не будет.

Самое серьёзное из предложенных ограничений — нельзя строить дома выше трёх этажей на участках для садоводства. В остальном нормы весьма гуманные. Депутаты намерены, к примеру, убрать понятие «дачного» домика и ввести понятие «садового». 50 кв. м недвижимости планируется освободить от налога на имущество. Собственников участков, но не членов объединения садоводов обяжут платить суммы на поддержание инфраструктуры, равные взносам членов объединения. На эти средства можно будет получить налоговый вычет. Точные и окончательные нормы станут ясны после того, как профильный комитет — по бюджету и налогам — сформирует перед вторым чтением таблицу поправок на принятие.

На рассмотрении Госдумы сейчас находится документ, описывающий, какие налоги и в каком объёме будут брать с так называемых дачников. «Так называемыми» дачники стали после того, как 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Он исключил такие понятия, как «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», «ведение дачного хозяйства». Теперь депутатам предстоит убрать все эти термины из второй части Налогового кодекса, заодно исключить из него упразднённые организационно-правовые формы юридических лиц (садоводческие и огороднические некоммерческие кооперативы, партнёрства).

Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Первое, что предстоит сделать, — внести ряд изменений в налогах. Во-первых, прописать, что членские взносы с садоводов и огородников, объединённых в некоммерческие организации (НКО), являются «целевыми поступлениями на содержание некоммерческих организаций» и не учитываются при определении налоговый базы по налогу на прибыль таких организаций. Во-вторых, надо распространить налоговые льготы в отношении этих платежей. Но не в отношении всего НКО садоводов или огородников, а дать льготы каждому члену НКО в индивидуальном порядке.

Законопроект обязывает всех, у кого в собственности есть земля в границах НКО садоводов или огородников, платить сумму, равную членским взносам. Она пойдёт на содержание имущества общего пользования. Причём работать с деньгами НКО должны будут в безналичной форме, подчеркнул в интервью News.ru первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ).

Правление садоводческого общества имеет право получать взносы, паевые средства для выполнения каких-то общих задач, утверждённых на общем собрании, только в безналичной форме, — подчеркнул Шурчанов.

При этом, по его словам, садоводы и огородники смогут получить право на налоговый вычет на сумму, потраченную в виде членских взносов или платежей на общие нужды.

Раз НКО выполняют социальные задачи, то им полагаются определённые льготы. Причём льготы не правлению, а каждому участнику НКО лично. То есть у садоводов и огородников может быть налоговый вычет, если они изъявят сами такое желание, то на те средства, что были потрачены на взносы или платежи, их могут освободить от уплаты НДФЛ, — напомнил Шурчанов.

Новые правила вводятся в порядок налогообложения домов или построек, в которых живут или отдыхают летом садоводы и огородники, сообщил News.ru первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков («Справедливая Россия»).

Владимир Смирнов/ТАСС

Депутаты разработали этот законопроект для того, чтобы привести в соответствие отдельные нормы Налогового кодекса и вступивших в силу в этом году положений закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Предложено устранить неоднозначное толкование норм закона при определении налоговой базы, предусмотреть налоговые льготы и пониженные ставки и в отношении садовых домов — строений, которые не являются жилыми помещениями и предназначены для бытовых и хозяйственных нужд. Новации этого законопроекта позволят «синхронизировать» нормы закона и облегчить садоводам, огородникам и их товариществам выполнение обязанностей по уплате налогов и сборов, — высказал свою точку зрения парламентарий.

Положениями ФЗ исключается такое понятие как «жилое строение» и предусматривается, что на садовом земельном участке могут размещаться жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, а также садовые дома, говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Вводится понятие „садовый дом“, которым признаётся здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. При этом садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение», — говорится в пояснительной записке.

И на садовые дома распространится общая для таких строений налоговая льгота. Сейчас дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам, в отношении которых предусмотрены налоговые льготы и пониженные налоговые ставки, напомнил Шурчанов.

Дачных домиков и вообще такого понятия как «дача» теперь не существует, напоминаю. Теперь появилось понятие «садовый домик». Они будут облагаться налогом, если зарегистрированы. Но налоговая, безусловно, будет заниматься контролем и проверять, насколько правильно оформлены здания, зарегистрированы ли капитальные и временные строения. Освобождаются от налогов 50 квадратных метров домов и хозяйственных построек. Если дом меньше 50 кв. м, то он, независимо от того, зарегистрирован или нет, не будет облагаться налогом. Или если нет дома — то норма переходит на сараи или теплицы. Для 90 процентов населения это по сути освобождение от налога на имущество, — добавил Шурчанов.

Global Look Press

По его словам, вводится ограничение на этажность домов, предназначенных для садоводства — не более трёх этажей. Отдельных налогов с теплиц быть не должно, по информации депутата, поскольку в разрешённые 50 безналоговых квадратных метров могут входить и теплицы. Много писали о том, что дачников могут заставить покупать патент на производство сельхозпродукции. В новом законопроекте требования платить деньги за право выращивать продукцию в теплицах или на своей территории не будет, уточнил Шурчанов.

Если ты производишь в теплице продукцию для себя, то за это платить не надо. В регионах этот вопрос изучен. Налоговая как отвечает: кто производит продукцию на продажу со своего участка для садоводства и огородничества или личного подсобного хозяйства, они должны взять в администрации справку, что продают излишки продукции, выращенной на своём участке для личного потребления. Тогда их никто не может заставить в городе при продаже ведра яблок предъявлять патент или лицензию, — пояснил депутат.

Члены комитета по бюджету намерены очень внимательно изучить поправки и оставить самые взвешенные из них, сообщил News.ru Александр Ремезков: «Пока не определена дата заседания нашего комитета по бюджету и налогам, на котором будет рассматриваться законопроект ко второму чтению. Безусловно, мы изучим каждую из внесённых поправок и отклоним те из них, которые могут ущемить законные права и интересы наших граждан».