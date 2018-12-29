РЖД увеличили поток грузов и пассажиров

https://news.ru/storage/news/f2f471a8ad3b64d8815201daa7f39939/3b25f88b-9941-4b93-92c3-9829254d50a0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.

«Уже четко можно сказать, что по итогам года погрузка растет — 2,2%, и, самое главное, растет грузооборот — 4,2%. Рост транзита в контейнерах увеличился на 32%. И в следующем году, считаем, он будет таким же», — сообщил глава компании Олег Белозеров премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

При этом пассажирооборот вырос на 5%. Увеличение спроса проявилось как на поездах дальнего следования, так и на электричках.

«Это значит — пассажиры голосуют рублем, приходят на железную дорогу, видят, что мы предоставляем хорошую, востребованную услугу», — считает Белозеров.

Он добавил, что за счет оптимизации издержек компании удалось сэкономить 44 миллиарда рублей за год. Также РЖД снизили выбросы в атмосферу и сбросы сточных вод.

Ранее News.ru писал о том, что компания «Российские железные дороги» официально представила концепт новых плацкартных вагонов. Они получили обновлённый дизайн, улучшенное качество отделки и множество удобств для пассажиров. Интерьер нового вагона будет выдержан в бело-серых тонах, а столики и перегородки верхних полок отделаны под светлое дерево. Также, судя по эскизам, старые полки заменят диваны с мягкими подголовниками, а каждая секция будет отделена от общего коридора плотными складными занавесками.