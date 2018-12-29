USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,935.46 $
МОСКВА-8°C13:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

РЖД увеличили поток грузов и пассажиров

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.

«Уже четко можно сказать, что по итогам года погрузка растет — 2,2%, и, самое главное, растет грузооборот — 4,2%. Рост транзита в контейнерах увеличился на 32%. И в следующем году, считаем, он будет таким же», — сообщил глава компании Олег Белозеров премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

При этом пассажирооборот вырос на 5%. Увеличение спроса проявилось как на поездах дальнего следования, так и на электричках.

«Это значит — пассажиры голосуют рублем, приходят на железную дорогу, видят, что мы предоставляем хорошую, востребованную услугу», — считает Белозеров.

Он добавил, что за счет оптимизации издержек компании удалось сэкономить 44 миллиарда рублей за год. Также РЖД снизили выбросы в атмосферу и сбросы сточных вод.

Ранее News.ru писал о том, что компания «Российские железные дороги» официально представила концепт новых плацкартных вагонов. Они получили обновлённый дизайн, улучшенное качество отделки и множество удобств для пассажиров. Интерьер нового вагона будет выдержан в бело-серых тонах, а столики и перегородки верхних полок отделаны под светлое дерево. Также, судя по эскизам, старые полки заменят диваны с мягкими подголовниками, а каждая секция будет отделена от общего коридора плотными складными занавесками.


#ржд #грузоперевозки #пассажиры
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
общество 16:42, 25 декабря 2018
Британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными
общество 06:17, 14 декабря 2018
Вагоны для одиноких людей появятся в российских поездах
экономика 16:43, 12 декабря 2018
РЖД получили деньги на модернизацию БАМа и Транссиба
Лента новостей
происшествия 13:45
Учредитель компании «Мастер-Нефть» убит в Москве
в мире 13:44
Забор на границе с Украиной сравнили со «стеной» Яценюка
спорт 13:34
Шарапова узнала соперницу на первом турнире сезона
экономика 13:31
РФ запретила импорт украинских товаров
политика 13:29
Путин обсудил сотрудничество с Рахмоном и Назарбаевым
Другие новости
экономика 13:31
РФ запретила импорт украинских товаров
экономика 13:22
ЦБ понизил курс доллара и евро
экономика 13:09
Голикова рассказала о льготной ставке по ипотеке для ДФО
экономика 12:08
Биткоин стал главным провалом 2018 года
Эйфория роста сменилась горьким послевкусием
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top