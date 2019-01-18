Рубен Варданян войдёт в совет директоров АКРА

https://news.ru/storage/news/e586e331b0be44151ba42800e0c9c79d/607ead9c-efbd-42a3-bf68-76627b335661_850.jpg Николай Галкин/ТАСС

Рубен Варданян

Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) обратился к предпринимателю Рубену Варданяну с предложением стать членом совета директоров агентства. Принципиальное согласие бизнесмена получено, сообщает пресс-служба организации.

Как следует из сообщения, данное решение должно быть одобрено акционерами агентства в установленном порядке.

«Мы рады, что Рубен Варданян принял предложение АКРА войти в совет директоров. Приход столь авторитетного и опытного профессионала, безусловно, укрепит нашу управленческую команду», — отмечают в АКРА.

В свою очередь Варданян поблагодарил совет директоров за предложение и отметил, что рейтинговая отрасль имеет большой потенциал дальнейшего роста и развития как на базе лучших мировых практик, так и с учётом российской специфики.

Рубен Варданян — президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь фонда RVVZ Foundation. Также он является партнёром-учредителем, заместителем председателя международного попечительского совета Московской школы управления «Сколково», председателем наблюдательного совета Института исследований развивающихся рынков и председателем экспертного совета Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково».

Ранее стало известно, что Екатерина Трофимова ушла с поста генерального директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Информацию о её уходе подтвердили News.ru источники в агентстве.