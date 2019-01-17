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Трофимова покинула пост гендиректора АКРА

Екатерина Трофимова youtube.com/Международная конференция ИнвестРос 2016

Екатерина Трофимова

экономика [ версия для печати ]

Екатерина Трофимова ушла с поста генерального директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Информацию о её уходе подтверждают News.ru источники в агентстве.

Трофимова возглавляла агентство с момента его основания четыре года назад. Ранее она входила в правление Газпромбанка, в сферу её ответственности помимо прочего входила координация работы центра рейтингового консультирования. Трофимова также более 10 лет проработала в агентстве S&P в качестве финансового аналитика, директора и руководителя группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова Трофимовой, конкретных планов в отношении будущей работы у неё пока нет.

Создание агентства АКРА было инициировано Банком России после того, как «большая тройка» рейтинговых агентств (Standard & Poor`s (S&P), Moody`s и Fitch Ratings) снизила кредитные рейтинги РФ до «спекулятивного» уровня. Уставный капитал АКРА составил 3 млрд рублей и был внесён 27 ведущими банками РФ.

АКРА первым вошло в реестр кредитных рейтинговых агентств ЦБ и стало присваивать рейтинги в сентябре 2016 года.

Ранее News.ru писал, что из АКРА начали массово уходить сотрудники. Источники в агентстве подтверждали информацию о сокращении кадров.


#РЕЙТИНГ #ДИРЕКТОР #АКРА
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