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Рост доходов населения в 2019 году будет минимальным

Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году доходы населения будут расти минимальными темпами. Такое мнение высказал руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ Минфина России Евсей Гурвич.

По его словам, по мере того как рост экономики будет повышаться, может быть, доходы будут расти быстрее, передаёт корреспондент News.ru с полей Гайдаровского форума.

«Вряд ли в ближайшие годы мы увидим такой рост доходов, который был в середине двухтысячных, когда во многом они росли благодаря снижению безработицы и росту цен на нефть», — полагает эксперт.

Скорее всего, мы будем постепенно переходить от стабильности к умеренному росту доходов населения, отметил Гурвич.

Как ранее сообщал News.ru, расходы россиян в декабре номинально выросли на 13,2% по сравнению с ноябрём и оказались самыми высокими за последние четыре года. При этом реальные предновогодние расходы стали самыми низкими за тот же период.


#доходы #население #гайдаровскийфорум
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