Рост доходов населения в 2019 году будет минимальным

https://news.ru/storage/news/200dc947ba483acc823796c679dd04d7/e11d2073-9f61-4de1-ba50-0d525ffc4f36_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

В 2019 году доходы населения будут расти минимальными темпами. Такое мнение высказал руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ Минфина России Евсей Гурвич.

По его словам, по мере того как рост экономики будет повышаться, может быть, доходы будут расти быстрее, передаёт корреспондент News.ru с полей Гайдаровского форума.

«Вряд ли в ближайшие годы мы увидим такой рост доходов, который был в середине двухтысячных, когда во многом они росли благодаря снижению безработицы и росту цен на нефть», — полагает эксперт.

Скорее всего, мы будем постепенно переходить от стабильности к умеренному росту доходов населения, отметил Гурвич.

Как ранее сообщал News.ru, расходы россиян в декабре номинально выросли на 13,2% по сравнению с ноябрём и оказались самыми высокими за последние четыре года. При этом реальные предновогодние расходы стали самыми низкими за тот же период.