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Предновогодние траты россиян оказались рекордно низкими

Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Расходы россиян в декабре номинально выросли на 13,2% по сравнению с ноябрём и оказались самыми высокими за последние четыре года. При этом реальные предновогодние расходы стали самыми низкими за тот же период.

Более низкими оказались цифры, «очищенные» от инфляции, которая в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир», которые публикует РИА Новости.

Исследование базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением 10 тысяч человек и более. Оно отражает покупательское поведение жителей городов РФ.

По мнению исследователей, даже в кризисном 2015 году предновогодние расходы россиян были выше, чем в 2018-м.

Рост повседневных трат в декабре был ожидаем, и его связывают с закупками перед праздниками и длинными каникулами. Размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18%, или почти на 100 рублей по сравнению с ноябрём.

«Однако в росте расходов виноваты не только праздники. Месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год (0,8%. — Ред.). Цены на продукты в среднем выросли на 1,7%. Значительно дорожали яйца (15,4% за декабрь. — Ред.), а также некоторые очень ходовые овощи», — отметили в «Ромире».

Ранее News.ru сообщал, что эксперты сравнили траты жителей разных стран на продукты. Оказалось, что россияне «проедают» 31,2% своего общего дохода. При этом жители Украины тратят на продукты 50,9% бюджета. Лидером по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов.


#инфляция #траты #расходы
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