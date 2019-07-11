https://static.news.ru/photo/9a3e9c58-a3df-11e9-b410-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июля не изменились. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

При этом стоимость дизельного топлива также осталась на прежнем уровне, сообщает ведомство. Рост цен на бензин прекратился после роста на 0,1 процентного пункта в течение трёх недель.

Снижение цен на бензин за отчётный период наблюдалось в трёх региональных центрах — в Нальчике — на 0,2%, в Южно-Сахалинске и Петрозаводске — на 0,1%.

В то же время бензин дорожал в 15 региональных центрах. В Иркутске он вырос в цене на 1,3%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,1%, отмечает Росстат.

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр, писал News.ru.