https://static.news.ru/photo/028eb7ba-a10c-11e9-ac5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин. Средняя цена на топливо в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр.

Такие цифры приведены в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает РИА Новости/Прайм .

Завершение налогового манёвра предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Эксперты подсчитали эффект от этих мер. Согласно их расчётам, прирост суммарных поступлений в бюджет в 2019 году составит 0,49% ВВП, а к 2024 году достигнет 3,49% ВВП.

Ранее News.ru сообщал, что глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) меры по стабилизации ситуации на рынке на Дальнем Востоке. По его мнению, снизить цены на топливо поможет продажа части запасов Росрезерва на публичных торгах. В резерве есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92. Кроме того, Аркуша высказал идею продлить действие соглашения нефтяных предприятий с правительством о сдерживании цен на бензин.