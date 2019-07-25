https://static.news.ru/photo/270246d2-aea6-11e9-8b71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В июне 2019 года россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО) в среднем 9,4 тыс. руб., что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Таковы данные исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Средняя сумма, которую граждане просят выдать «до зарплаты» в микрофинансовой организации, в июне текущего года составила 9,4 тысячи рублей. Это на 25% больше, чем в июне 2018 года, когда заёмщики просили выдать им в среднем 7,5 тысячи рублей, — цитирует данные аналитиков «Робот Займер» РИА Новости .

Эксперты уверены, что запрашиваемые суммы займов напрямую зависят от роста цен после увеличения НДС с 1 января на 2%, а также некоторых тарифов, в частности, ЖКХ.

Рост НДС повлиял на инфляционные процессы в различных категориях товаров неравномерно: согласно данным Центробанка РФ, вклад цен на продовольственные товары без учёта плодоовощной продукции в прирост инфляции составил 24,3% с января по июнь, вклад роста цен на непродовольственные товары — также составил 24,3%. В прошлом году ситуация на конец аналогичного периода была иная: 13% и 38,6%, соответственно. Это говорит о том, что в текущем году граждане чаще сталкиваются с кассовыми разрывами по причине невозможности отложить покупку подорожавших продуктов питания, — говорится в исследовании.

Ещё одной причиной роста объёма микрозаймов стало снижение его стоимости, связанное с государственным регулированием.

Как ранее писал News.ru, по данным исследования финансового маркетплейса «Уником 24», в первом полугодии 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов. При этом около 30% клиентов МФО на момент оформления кредитного договора не были официально трудоустроены.

С 1 июля в России вступил в силу новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года. Так, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору кредита или займа не сможет превысить сам долг более чем в два раза.

24 июля Госдума приняла закон, запрещающий МФО выдавать займы под залог жилья, долей в праве на общее имущество, а также права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.