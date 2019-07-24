https://static.news.ru/photo/cd43fe8e-adfa-11e9-8ca6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать гражданам займы под залог жилья, принят Госдумой. Авторами документа стали члены Госдумы и Совфеда во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Он был разработан в рамках выполнения послания главы РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Цель закона — предотвращать и пресекать мошеннические действия микрофинансовых организаций с недвижимостью граждан, передаёт РИА Новости . Так, запрещается выдавать займы под залог жилой недвижимости заёмщика или иного залогодателя, который является физлицом. Также МФО запрещено выдавать средства под залог долей в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Запрет не распространяется на организации, учредителями, акционерами или участниками которых являются РФ, её регионы или муниципалитеты.

Законопроект предусматривает ряд требований к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК), аналогичных МФО, а также устанавливается минимальный размер собственного капитала таких компаний. По состоянию на 1 июля 2020 года он не должен быть меньше миллиона рублей, а до 2024 года размер будет увеличиваться на миллион рублей в год, таким образом, он должен достичь к регламентированному сроку 5 млн рублей. Данные требования не коснутся МФО предпринимательского финансирования и организаций, учредителем (акционером, участником) которых является РФ, её субъект или муниципальное образование.

Ряд положений закона вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Ранее News.ru писал, что министр экономического развития Максим Орешкин заявил о необходимости разработать меры поддержки россиян, не способных обслуживать взятые кредиты. По словам чиновника, закредитованность населения России растёт. Орешкин со ссылкой на подсчёты МЭР спрогнозировал «взрыв» этой экономической проблемы к 2021 году.