Россияне стали чаще посещать сети быстрого питания

https://news.ru/storage/news/2dbdcdab902ef02f00459b78a046a51a/c7fae480-8f3f-4468-9c38-209f23a68c50_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

За последний год количество платежей в точках быстрого питания выросло вдвое. При этом средний чек за год практически не изменился.

Как следует из материалов исследования, проведённого компанией «Яндекс.Деньги», средний чек любителей фастфуда составляет 314 рублей.

Интерес жителей российских городов-миллионников к фастфуду значительно отличается. Так, в Воронеже число платежей из сетей быстрого питания увеличилось в 2,5 раза, в Уфе и Перми — в 2,2 раза, в Ростове-на-Дону — вдвое. В то же время в столице число платежей сократилось в 1,5 раза.

Размер среднего чека также сильно разнится в зависимости от города. Жители Екатеринбурга тратят в точках быстрого питания в среднем 381 рубль (рост 10%), на втором месте Москва с показателем в 371 рубль, третьими оказались жители Новосибирска, которые оставляют в среднем 347 рублей.

На противоположном конце списка расположился Воронеж, где сумма среднего чека составила 223 рубля.

Как отмечают составители исследования, интерес россиян к фастфуду за год вырос, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег.

Ранее News.ru писал, что эксперты сравнили траты жителей разных стран на продукты. Оказалось, что россияне «проедают» 31,2% своего общего дохода.